Kacha Badam सॉन्ग का आया पाकिस्तानी वर्जन, रमजान पर बने गाने को सुनकर भड़के लोग

सोशल मीडिया ने रातोंरात कई लोगों को आम से खास बनाया है. इन्हीं में से एक हैं मूंगफली बेचने वाले भुबन बादायकर, जिनका कच्चा बादाम गाना इतना वायरल हुआ कि फैंस से लेकर कई बड़े सेलेब्स तक कच्चा बादाम गाने पर झूमने से खुद को रोक नहीं पाए थे. अब इस फेमस वायरल गाने का पाकिस्तानी वर्जन भी आ गया है, जो रमजान और रोजे पर बेस्ड है.

कच्चा बादाम गाने का आया पाकिस्तानी वर्जन

कच्चा बादाम के पाकिस्तानी वर्जन के बोल हैं- रोजा रखूंगा मैं तो रोजा रखूंगा, रमजान आया रमजान. गाने में बच्चों को रोजा रखने की हिदायत दी जा रही है. लेकिन जैसे ही ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने पाकिस्तानी यूट्यूबर यासिर सोहरवर्दी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

यूट्यूबर यासिर सोहरवर्दी ने 7 अप्रैल को कच्चा बादाम के इस पाकिस्तानी वर्जन गाने का वीडियो यूट्यूब पर Hunain Raza Production नाम के चैनल पर अपलोड किया था. गाने सामने आने के बाद कुछ लोगों ने जहां इस गाने की तारीफ की, तो कई लोगों ने यासिर को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

गाने पर क्या कह रहे यूजर्स

एक यूजर ने कच्चा बादाम के पाकिस्तानी वर्जन पर कहा- मैंने अभी वीडियो देखा. यार हद होती है, कच्चा बादाम का रोजा रखूंगा. क्या मुसीबत है यार सीरियसली. मैं 50 किलो का हूं. 10 किलो गुस्से से उतर गए मेरे.

i saw the video right now, 😆😆 yaar cringe ki bi hadd hoti hai, kacha badam ko roza rakhunga 🤣🤣



kya musibat hai yaar seriously 😆😆



me 50 kg hu, 10kg gussey sey uttar gaye mere 🥵🥵 — Danish Budoo (@Danish_budoo) April 10, 2022

देखें, यूजर्स क्या कह रहे हैं-

Es shaqs se bhi Allah phoche ga qasam se Jena Haram Kya wa hai Es ne..🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️https://t.co/UOGUNDa7MY — Jaweriawaheedkhan (@Jaweriawaheedk1) April 8, 2022

Meat khaunga janwaro ko marunga..bezubano ko noch noch k khaunga ..mai roza rakhunga...God bless them with some humanity too — M G (@mogupta6116) April 11, 2022

