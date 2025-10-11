'दूसरी जया बच्चन बनेगी', फैन को काजोल ने किया ऑटोग्राफ देने से मना, VIDEO

अजय देवगन की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. पूरी टीम के साथ वो नजर आईं. नेवी ब्लू को-ऑर्ड सेट काजोल ने पहना हुआ था. मुंह पर मास्क लगाकर वो तेजी से चलती दिख रही थीं. काजोल के चेहरे पर थोड़ी थकान भी नजर आ रही थी.
काजोल का वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर काजोल का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फैन द्वारा ऑटोग्राफ मांगने की रिक्वेस्ट को लेकर मना करती नजर आ रही हैं. पहले तो काजोल मना करती हैं और वो वॉक करती हुईं आगे बढ़ जाती हैं. फैन उनके पीछे-पीछे जाता है और उनसे लगातार ऑटोग्राफ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है.
काजोल हल्का सा रुकती हैं और फिर मना कर देती हैं. काजोल अपने उस फैन को ऑटोग्राफ देती ही नहीं हैं. इंटरनेट पर काजोल के इस वीडियो की काफी चर्चा हो रही है. उनके मूड को लेकर भी बातें बन रही हैं. एक यूजर ने लिखा- जितनी देर में ये मना कर रही हैं, उतने में तो ये ऑटोग्राफ दे भी सकती थीं अपने इस फैन को. एक और यूजर ने लिखा- काजोल ने इस फैन का दिन खराब कर दिया.
काजोल हो रहीं ट्रोल
एक यूजर ने तो काजोल को 'जया बच्चन पार्ट 2' बताया. वर्कफ्रंट की बात करें तो काजोल कुछ समय पहले दो फिल्मों में नजर आईं. एक वेब सीरीज में भी दिखीं. काजोल की फिल्म 'मां' थियटर्स में रिलीज हुई थी. पर कुछ समय बाद ये ओटीटी पर भी आई. इसके अलावा काजोल फिल्म 'सरजमीन' में भी दिखाई दीं.
सिर्फ इतना ही नहीं. काजोल की वेब सीरीज 'ट्रायल' का भी दूसरा सीजन आ चुका है. हालांकि, इसमें इनकी एक्टिंग काफी शानदार नजर आ रही है, लेकिन फैन्स के बीच सीरीज का दूसरा सीजन कुछ खास चर्चा में नहीं रहा. स्टोरीलाइन थोड़ी कमजोर नजर आई.