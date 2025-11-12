'शादी की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए', बोलीं काजोल, सुनकर उड़े ट्विंकल-कृति के होश

काजोल ने अपने शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में शादी को लेकर एक ऐसी बात कह दी कि हंगामा ही मच गया. हंसी मजाक ने काजोल ने शादी की एक्सपायरी डेट होने पर अपनी राय रख दी. इस पर उनकी जमकर टांग-खिंचाई हुई. शो में इस बार गेस्ट बने विक्की कौशल और कृति सेनन भी उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए.

एपिसोड में बातचीत के दौरान काजोल इतनी बेबाक हो गईं कि अपनी ही शादी पर एक अनोखा विचार शेयर कर दिया. उनका मानना है कि शादी की भी एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए और उसे जरूरत पड़ने पर रिन्यू (नवीनीकृत) करने का ऑप्शन होना चाहिए.

काजोल का हैरानी वाला बयान

एक गेम सेगमेंट “दिस ऑर दैट” में ट्विंकल ने सवाल पूछा- “क्या शादी की कोई एक्सपायरी डेट और रिन्यूअल ऑप्शन होना चाहिए?” इस पर कृति, विक्की और ट्विंकल ने 'नहीं' कहा और रेड जोन में चले गए, जबकि काजोल ने कॉन्फिडेंस दिखाते हुए 'हां' कहा और हुए ग्रीन जोन में चली गईं.

ये ट्विंकल भी हैरान हो गईं और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, “ये शादी है, वॉशिंग मशीन नहीं.” लेकिन काजोल ने अपनी बात पर डटी रहीं और कहा कि,“मुझे तो लगता है ऐसा होना चाहिए. कौन कह सकता है कि आप सही समय पर सही इंसान से शादी करेंगे? इसलिए रिन्यूअल का ऑप्शन होना चाहिए. और अगर एक्सपायरी डेट हो, तो ज्यादा लंबा नहीं झेलना पड़ेगा.''

इस पर कृति ने मजाक में कहा, “अगर काजोल दी इस ऑप्शन से खुश हैं, तो उनके घर (अजय देवगन के साथ) तो चांदी है.”

पैसे और खुशियों पर बहस

इसके बाद एक और सवाल आया- “क्या पैसा खुशियां खरीद सकता है?” इस पर ट्विंकल और विक्की तुरंत सहमत हो गए और ग्रीन जोन में चले गए, लेकिन काजोल ने असहमति जताई और रेड जोन में चली गईं.

काजोल ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि पैसा कितनी भी क्वांटिटी में हो, वो सच्ची खुशी दे सकता है. कई बार तो पैसा खुशी के रास्ते में रुकावट बन जाता है.” कृति ने बाद में कहा कि, “पैसा खुशियां दे सकता है, लेकिन एक हद तक ही.”

ट्विंकल ने किया मजेदार खुलासा

एक और मजेदार राउंड में ट्विंकल ने सवाल पूछा कि किया, “बेस्ट फ्रेंड्स को एक-दूसरे के एक्स को डेट नहीं करना चाहिए.” सवाल पढ़ने के बाद ट्विंकल ने हंसते हुए खुद ही काजोल के गले में हाथ डालकर कहा, “हमारा एक एक्स कॉमन है लेकिन नाम नहीं बता सकते.”

