scorecardresearch
 

Feedback

'डोगेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं', आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रवीना ने कहा ये

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया है. इस फैसले का समर्थन बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और रवीना टंडन ने किया है.

Advertisement
X
रवीना टंडन ने किया सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों को लेकर नए फैसले का स्वागत (Photo: AFP/ Instagram/@officialraveenatandon)
रवीना टंडन ने किया सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों को लेकर नए फैसले का स्वागत (Photo: AFP/ Instagram/@officialraveenatandon)

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया है, जिसमें दिल्ली के आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी. कोर्ट ने आज, 22 अगस्त को अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा. यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा. इन कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ दिया जाएगा. जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी कर दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा कि हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाएंगे. सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी.

सम्बंधित ख़बरें

the bads of bollywood
शाहरुख खान के बेटे आर्यन की वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज, देखें मूवी मसाला 
YouTuber Puneet Superstar Apologises
पुनीत सुपरस्टार ने मायावती को कहा था 'मम्मी', अब FIR हुई तो हाथ जोड़कर मांगी माफी 
Bobby Deol,Shahrukh Khan,Kiku Sharda
Film wrap: 'कपिल शर्मा शो' में हुआ झगड़ा, बॉबी देओल के आगे शाहरुख ने झुकाया सिर 
Dhanashree
Chahal संग रिश्ते में तंग आ चुकी थीं Dhanashree, बोलीं... 
Aryan Khan Shahrukh Khan
वही आवाज, वही स्टाइल, Aryan Khan पर फिदा हुए फैंस! 

रवीना टंडन ने शेयर की पोस्ट

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रवीना टंडन का रिएक्शन सामने आ गया है. उन्होंने खबर को शेयर करते हुए लिखा, 'डोगेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सद्बुद्धि की जीत हुई. शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई. अब कृपया ध्यान दें कि नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया ठीक से पूरी हो.'

Advertisement
रवीना टंडन की इंस्टा स्टोरी

जॉन अब्राहम ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से डॉग लवर्स सहित बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने राहत की सांस ली है. जॉन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. जॉन अब्राहम ने कहा, 'सद्बुद्धि की जीत हुई है... सही दिशा में पहला कदम. आने वाले महीनों में इस मामले पर सुनवाई होनी बाकी है. इसलिए बस उम्मीद ही की जा सकती है. हालांकि कुत्तों को खाना खिलाना बहुत जरूरी है. बेशक जिम्मेदारी से.'

कुत्तों छोड़ किया जाएगा रिलोकेट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है, उन्हें उसी जगह रिलोकेट किया जाएगा. हर वॉर्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे. इसके लिए एनजीओ को 25000 रुपये की धनराशि दी जाएगी.सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है. यूं ही किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है. ऐसे में इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एनिमल लवर्स आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लिकेशन डाल सकते हैं. ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्ते को दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए.

---- समाप्त ----
Input: Tushar Joshi
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement