'डोगेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं', आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रवीना ने कहा ये

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया है, जिसमें दिल्ली के आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी. कोर्ट ने आज, 22 अगस्त को अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा. यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा. इन कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ दिया जाएगा. जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी कर दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा कि हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाएंगे. सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी.

रवीना टंडन ने शेयर की पोस्ट

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रवीना टंडन का रिएक्शन सामने आ गया है. उन्होंने खबर को शेयर करते हुए लिखा, 'डोगेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सद्बुद्धि की जीत हुई. शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई. अब कृपया ध्यान दें कि नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया ठीक से पूरी हो.'

रवीना टंडन की इंस्टा स्टोरी

जॉन अब्राहम ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से डॉग लवर्स सहित बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने राहत की सांस ली है. जॉन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. जॉन अब्राहम ने कहा, 'सद्बुद्धि की जीत हुई है... सही दिशा में पहला कदम. आने वाले महीनों में इस मामले पर सुनवाई होनी बाकी है. इसलिए बस उम्मीद ही की जा सकती है. हालांकि कुत्तों को खाना खिलाना बहुत जरूरी है. बेशक जिम्मेदारी से.'

कुत्तों छोड़ किया जाएगा रिलोकेट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है, उन्हें उसी जगह रिलोकेट किया जाएगा. हर वॉर्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे. इसके लिए एनजीओ को 25000 रुपये की धनराशि दी जाएगी.सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है. यूं ही किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है. ऐसे में इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एनिमल लवर्स आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लिकेशन डाल सकते हैं. ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्ते को दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए.

