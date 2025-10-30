अजय देवगन के गाने 'झूम शराबी' में ऑरिजिनल सिंगर को नहीं मिला क्रेडिट, पत्नी बोलीं 'बेटे को मौका दे देते'

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के ट्रेलर को जनता से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. उम्र में बड़े अंतर वाली इस लव स्टोरी में चल रही मजेदार कॉमेडी लोगों को ट्रेलर में पसंद आई. बुधवार को इस फिल्म का गाना 'झूम शराबी' रिलीज हुआ, जो अभी से बहुत पॉपुलर हो रहा है. हनी सिंह ने इस गाने में रैप किया है और गाया है अतहर हयात ने.

यूट्यूब पर 24 घंटे से भी कम समय में 'झूम शराबी' को 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ये म्यूजिक चार्ट में ट्रेंड कर रहा है. ये गाना 70s की पॉपुलर कव्वाली 'झूम बराबर झूम शराबी' का रीमेक है. 'दे दे प्यार 2' का 'झूम शराबी' गाना सुनते ही लोगों को ऑरिजिनल कव्वाली याद आ रही है. मगर नए गाने में ऑरिजिनल गाने के सिंगर और लिरिक्स राइटर को क्रेडिट ना देना अब शिकायत की वजह बन रहा है.

अजीज नाजां ने गई थी ऑरिजिनल कव्वाली

'झूम बराबर झूम शराबी' गाना लोगों को आई एस जौहर की फिल्म '5 राइफल्स' (1974) से याद रहता है. हालांकि इस गाने के रिकॉर्ड, फिल्म से पहले ही पॉपुलर हो चुके थे, जिसके बाद इसे फिल्म में लिया गया था. ऑरिजिनल कव्वाली को मशहूर कव्वाल अजीज नाजां ने गाया था और और लिरिक्स लिखे थे नाजिल शोलापुरी ने. मगर 'दे दे प्यार दे 2' में आए इसके रीमेक वर्जन 'झूम शराबी' में दोनों को ही क्रेडिट नहीं दिया गया है. सोशल मीडिया पर फैन्स इस बात पर नाराजगी जाहिर करने लगे हैं. स्वर्गीय अजीज नाजां की पत्नी, मुमताज अजीज नाजां ने AajTak.in से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं.

मुमताज ने कहा, 'अजीज साहब ने ये गाना HMV के साथ रिकॉर्ड किया था. वेबसाइट्स पर अभी भी उनका नाम है. शायद उनसे कोई मिस्टेक हुई है और इस बात पर उनका ध्यान नहीं गया. मगर उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि ये गाना दो-तीन पीढ़ियों के लोगों ने सुना है और सभी को पता है कि इसे अजीज नाजां ने गाया है. अजय देवगन जैसे सेलेब्रिटी तो मेंशन भी करते रहे हैं कि वो उनके फैन हैं, तो फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए.

'हमारे बेटे से ही गाना करवा लेते'

अजीज नाजां के बेटे मुज्तबा नाजां उनकी संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने 'बाजीराव मस्तानी' में भी गाने गाए हैं और अपने पिता के गाने 'चढ़ता सूरज' को 'इंदु सरकार' में रीक्रिएट किया है. ऑस्कर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर जब 'दीवानी मस्तानी' गाना शेयर किया गया था, तो मुज्तबा को बहुत चर्चा मिली थी.

मुमताज अजीज नाजां ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि ये अजय देवगन की फिल्म में गाने को अतहर हयात के साथ रीक्रिएट किया गया है. मगर 'झूम शराबी' के लिए उनके बेटे को मौका मिलना चाहिए था. 'हम क्रेडिट्स को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहते. लेकिन अगर मुज्तबा ये गाना गाते तो हमें बहुत खुशी मिलती. वो भी एक काबिल सिंगर हैं. ऑरिजिनल गाना उनके पिता ने गाया है, तो उन्हें भी चांस मिलना चाहिए था.'

