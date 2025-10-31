अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अपनी फिल्म 'इक्कीस' लेकर आने वाले हैं. कुछ दिनों पहले उनकी फिल्म का ट्रेलर भी सामने आया, जिसे देखकर कई लोगों ने उनके काम की तारीफ की. अगस्त्य के करीबी दोस्तों और परिवार वालों ने उन्हें ढेर सारी बधाई दी. अब उनकी नानी यानी जया बच्चन ने भी अपने नाती के थिएटर डेब्यू पर रिएक्ट किया है.

अगस्त्य की फिल्मी जर्नी पर क्या बोलीं नानी जया?

जया बच्चन ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में अगस्त्य के काम तारीफ की है. उनकी फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर देखने के बाद, एक्ट्रेस ने बताया है कि उनके नाती बिल्कुल उनकी तरह हैं. वो भेड़चाल में नहीं, बल्कि करियर में अपना रास्ता खुद बनाएंगे. जया ने कहा, 'अगस्त्य किस्मत से थोड़ा जल्दी सीखने वाला बच्चा है. उसके दोनों माता-पिता एक्टर्स नहीं हैं.'

'इसलिए वो अपने नाना और मामू से सलाह ले रहा है और सीख रहा है. आप मुझे जानते हैं, मैं किसी की तारीफ नहीं करती हूं. खासकर अपने बच्चों या पोता-पोती की. लेकिन अगस्त्य खास है. वो बच्चा अपना रास्ता खुद बनाने में सक्षम है. जैसा मैंने एक बार किया था. मेरी तरह, वो भी भेड़चाल में नहीं चलने वाला है.'

नाती अगस्त्य की फिल्म का ट्रेलर देख क्यों भावुक हुए अमिताभ बच्चन?

कुछ दिनों पहले, जब अगस्त्य की फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर आया था, तब उसे देखकर 'सदी के महानायक' भी इमोशनल हो गए थे. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाती पर प्यार लुटाया था. अमिताभ ने अगस्त्य की फिल्म पर बात करते हुए, उस वक्त को भी याद किया जब उन्होंने अपने नाती को जन्म के बाद पहली बार अपनी गोद में लिया.

अमिताभ ने बताया था कि अगस्त्य जब कुछ दिनों के हुए थे, तब वो उनकी दाढ़ी के साथ खेल रहे थे. मगर अब वो बड़े होकर देश के सभी थिएटर्स में छाए हुए हैं क्योंकि उनकी फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है. अमिताभ बच्चन ने अपनी नाती को उनका खास बताया.

बता दें कि अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' दिसंबर 2025 में रिलीज होगी. इससे अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी. फिल्म में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, दीपक डोबरियाल, राहुल देव, सिकंदर खेर जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. इसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट, तो मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है.

