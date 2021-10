'जश्न-ए-रिवाज' ऐड विवाद पर बोले जावेद अख्तर- विज्ञापन पर सवाल उठाना पागलपन है

सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, जहां हर कोई अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है. हाल ही में फैबइंडिया के दिवाली ऐड पर चर्चा हुई. हर गलत कारण के चलते यह सुर्खियों में आया. इस ऐड में उर्दू के शब्द 'जश्न-ए-रिवाज' से यूजर्स को दिक्कत थी. कुछ लोगों का कहना था कि दिवाली के फेस्टिव कलेक्शन को 'जश्न-ए-रिवाज' नाम क्यों दिया गया, जबकि यह तो हिंदुओं का त्योहार है. अब जावेद अख्तर ने इसपर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी राय रखी है. जावेद अख्तर हमेशा से ही अपना पक्ष हर मुद्दे पर रखते नजर आते रहे हैं.

जावेद अख्तर ने किया यह ट्वीट

जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लिखा, "मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों फैबइंडिया के 'जश्न-ए-रिवाज' से इतनी परेशानी है. इस उर्दू के शब्द को अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है पारंपरिक सेलिब्रेशन. कैसे किसी को भी इससे परेशानी हो सकती है, यह देखना काफी क्रेजी नजर आ रहा है." बता दें कि यूजर्स ने जब फैबइंडिया के इस ऐड पर सोशल मीडिया पर बवाल करना शुरू किया तो कंपनी ने इसे डिलीट कर दिया.

I failed to understand why some people have any problem with FabIndia’s Jashn- e- Riwaj . Which in English means nothing but “ a celebration of tradition” how and why anybody can have problem with that . It is crazy .