हाल ही में आमिर खान (Aamir Khan) की बेटी आइरा खान (Ira Khan) ने अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. आइरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इसलिये वो अपनी लाइफ से जुड़ी हर छोटी-बड़ी चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं. इसी तरह आइरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी बर्थडे पिक्चर्स भी शेयर की, जो इंटरनेट पर काफी शेयर भी हो रही हैं.

आइरा को किया गया ट्रोल

हमेशा की तरह आइरा ने अपनी बर्थडे फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करीं, जिस पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. आइरा ही नहीं, बल्कि तस्वीरों की वजह से लोगों ने आमिर खान को भी खूब खरी-खोटी सुनाई. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आइरा की बर्थडे फोटोज में ऐसा क्या था, जो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. चलिये फिर ये भी जान लेते हैं.

All the people outraging about Ira Khan’s choice of attire or linking it to what #AamirKhan said, did or didn’t in the past please note; she is 25. A free, thinking, adult woman. Is exercising her choices.Doesn’t need her dad’s approval or yours. BUZZ off. #Patriachy #India 🛑 ✋