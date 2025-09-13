भारत-पाक एशिया कप मैच पर फेमस बॉलीवुड एक्टर का रिएक्शन, कहा- जो भी रिश्ते...

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला रविवार 14 सितंबर को दुबई में होने जा रहा है. इस मैच को लेकर देशभर से मिला-जुला रिएक्शन मिल रहा है. इस बीच बॉलीवुड एक्टर जायद खान ने बड़ा बयान दिया है. एक्टर के मुताबिक अगर खेल के जरिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बन सकते हैं, तो उसे बनने देना चाहिए.
क्या कहा एक्टर जायद खान ने?
बॉलीवुड एक्टर जायद ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि भारत एक बहुत अच्छी टीम है. भारत 100% कप जीतेगा.' जब उनसे पूछा गया कि क्या ये मैच खेला जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा, 'क्यों नहीं? खेल तो खेल है... जो भी रिश्ते बन सकते हैं, बनने दीजिए.'
FWICE ने भी उठाई मांग
वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी भारत-पाक मैच का कड़ा विरोध जताया है. बता दें कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज देश के सबसे बड़े कलाकारों का संगठन है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन ने पीएम मोदी और सोनी टीवी को लेटर लिख भारत-पाक मैच का प्रसारण न कराने की मांग की है. इस लेटर में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसे किसी भी मैच का प्रसारण देश की जनता की भावनाओं के खिलाफ होगा.
हमले के बाद पहला मैच
बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में मैच होगा. ये मैच इसलिए भी खास है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला मुकाबला होगा. वहीं टूर्मामेंट के शेड्यूल के मुताबिक भारत और पाक तीन बार आमने-सामने हो सकते हैं. ग्रुप स्टेज के अलावा सुपर 4 और फाइनल की संभावना बन सकती है.