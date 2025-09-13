scorecardresearch
 

Feedback

भारत-पाक एशिया कप मैच पर फेमस बॉलीवुड एक्टर का रिएक्शन, कहा- जो भी रिश्ते...

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच कल यानी 14 सितंबर को होना है. इसे लेकर बॉलीवुड एक्टर जायद खान का रिएक्शन सामने आया है.

Advertisement
X
भारत-पाक मैच पर क्या बोला बॉलीवुड? (Photo: Instagram/@itszayedkhan/Getty)
भारत-पाक मैच पर क्या बोला बॉलीवुड? (Photo: Instagram/@itszayedkhan/Getty)

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला रविवार 14 सितंबर को दुबई में होने जा रहा है. इस मैच को लेकर देशभर से मिला-जुला रिएक्शन मिल रहा है. इस बीच बॉलीवुड एक्टर जायद खान ने बड़ा बयान दिया है. एक्टर के मुताबिक अगर खेल के जरिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बन सकते हैं, तो उसे बनने देना चाहिए.

क्या कहा एक्टर जायद खान ने?
बॉलीवुड एक्टर जायद ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि भारत एक बहुत अच्छी टीम है. भारत 100% कप जीतेगा.' जब उनसे पूछा गया कि क्या ये मैच खेला जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा, 'क्यों नहीं? खेल तो खेल है... जो भी रिश्ते बन सकते हैं, बनने दीजिए.'

FWICE ने भी उठाई मांग 
वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी भारत-पाक मैच का कड़ा विरोध जताया है. बता दें कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज देश के सबसे बड़े कलाकारों का संगठन है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन ने पीएम मोदी और सोनी टीवी को लेटर लिख भारत-पाक मैच का प्रसारण न कराने की मांग की है. इस लेटर में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसे किसी भी मैच का प्रसारण देश की जनता की भावनाओं के खिलाफ होगा.

Advertisement

हमले के बाद पहला मैच
बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में मैच होगा. ये मैच इसलिए भी खास है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला मुकाबला होगा. वहीं टूर्मामेंट के शेड्यूल के मुताबिक भारत और पाक तीन बार आमने-सामने हो सकते हैं. ग्रुप स्टेज के अलावा सुपर 4 और फाइनल की संभावना बन सकती है.
 

सम्बंधित ख़बरें

Saim Ayub
भारत से हारकर कैसा लगा? सवाल पर चकराया PAK क्रिकेटर, कहा-सर! डेढ़ साल हो गया  
BJP Leader Nitesh Rane and Shiv Sena (UBT) Leader Aditya Thackeray
'बुर्का पहनकर भारत-PAK मैच देखेंगे आदित्य ठाकरे', महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान  
Kamran On Gambhir
Gambhir संग विवाद Kamran Akmal ने तोड़ी चुप्पी! 
ind vs pak
एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना क्यों भारत की मजबूरी? पूर्व खेल मंत्री ने बताई वजह  
Sitanshu On Ind-Pak Match
Ind Vs Pak मैच पर Sitanshu Kotak ने दिया बड़ा बयान! 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement