बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही War 2, ऋतिक ने Jr NTR को किया अनफॉलो, हो गया पंगा?

साल की सबसे बड़ी फिल्म 'वॉर 2' का इंतजार फैन्स बेसब्री से कर रहे थे. 14 अगस्त के दिन ये फिल्म थियटर्स में आई. लेकिन आते ही इसने फैन्स को निराश कर दिया. डायरेक्चर अयान मुखर्जी, फैन्स की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 6 दिन बाद भी स्ट्रगल ही कर रही है. फैन्स को थियटर्स तक लाने में जद्दोजहद कर रही है.

ऋतिक ने किया एनटीआर को अनफॉलो?

बॉक्स ऑफिस के बुरे कलेक्शन के बीच ही एक खबर और इस फिल्म से जुड़ी फैल रही है. वो ये कि ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर जूनियर एनटीआर को अनफॉलो कर दिया है. फिल्म की खराब परफॉर्मेंस इसकी वजह है. अब दोनों के बीच क्या चल रहा है ये ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर बता सकते हैं. दोनों की तरफ से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है.

कैसा रहा फिल्म का कलेक्शन?

बता दें कि ऋतिक रोशन के इंस्टाग्राम पर 47.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं. इसमें से ऋतिक 422 लोगों को फॉलो करते हैं. वहीं, जूनियर एनटीआर के 8.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो किसी को फॉलोबैक नहीं करते. बात करें 'वॉर 2' के कलेक्शन की. तो गुरुवार को 52 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस पर खाता खोलने वाली 'वॉर 2' संडे तक गिरकर 30 करोड़ की रेंज में कलेक्शन करने लगी.

पहले वीकेंड में ये करीब 174 करोड़ रुपये का ही नेट कलेक्शन कर पाई. हफ्ते का पहला वर्किंग डे, सोमवार इस फिल्म के लिए बुरी खबर लेकर आया. पांचवें दिन 'वॉर 2' का इंडिया कलेक्शन 8.75 करोड़ ही रहा. मंगलवार को सस्ते टिकट ऑफर के बावजूद फिल्म को कुछ फायदा नहीं हुआ.

सैकनिल्क के अनुसार, मंगलवार यानी छठे दिन 'वॉर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 8.35 करोड़ का ही कलेक्शन किया है, जो सोमवार से भी थोड़ा कम है. हालांकि, फिल्म के हिंदी वर्जन का कलेक्शन, जो सोमवार को 7 करोड़ था, मंगलवार को भी 7 करोड़ ही रहा. 6 दिन में 'वॉर 2' ने 192 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन किया है, जिसमें हिंदी वर्जन की कमाई 141 करोड़ है.

