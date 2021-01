ऋतिक रोशन के फैंस ने अलग अंदाज में मनाया एक्टर का जन्मदिन, लगाए पौधे बांटी मिठाई

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन 10 जनवरी को 47 साल के हो गए. देशभर में उनके प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन अपने तरीके से मनाया. कुछ लोगों ने केक काटा और मिठाइयां बांटी, कुछ ने वृक्षारोपण किया, कुछ ने कैंसर पीड़ित की मदद की, कुछ ने सर्दियों के कंबल वितरित किए, कुछ ने मास्क वितरित किया और कुछ ने जरूरतमंद बच्चों की मदद की और अलग-अलग तरीकों से अपने फेवरेट स्टार को जन्मदिन की शुभकामनाएं.

इससे पहले कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान, ऋतिक ने 100 से अधिक जरूरतमंद के खातों में पैसे डाले, जो महामारी के कारण काम से बाहर थे. उन्होंने कोरोना वायरस सहायता के लिए एक बड़ी राशि भी दान की. इसके अलावा, कोरोना योद्धाओं, पुलिस अधिकारियों और बीएमसी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए, ऋतिक ने मुंबई पुलिस की ड्यूटी पर कर्मियों को हैंड सैनिटाइटर और बीएमसी कार्यकर्ताओं को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एन 95 मास्क दिए थें.

ऋतिका का जन्मदिन पर तोहफा

वर्कफ्रंट की बात तो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म निर्माता सिद्धार्थ आनंद देशभक्ति, एक्शन, ड्रामा "फाइटर" फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं. फिल्म 30 सितंबर, 2022 को रिलीज की जाएगी. आपको बता दें ऋतिक और सिद्धार्थ के बीच "बैंग बैंग" (2014) और यशराज फिल्म्स की ब्लॉकबस्टर "वॉर"(2019) के बाद की तीसरी फिल्म एक साथ होगी.

Hrithik sir Birthday successfully celebrated by @HRFCKerala

Program include

1)Cake cutting

2)Tree plantation

3)Donated fund to cancer patients through Thanal pain and palliyative care kalamassery,Ernakulam ,kerala @iHrithik @HrithikRules @HrithikInspires @HrfcKolkata @HRFCMumbai pic.twitter.com/76IadcKLvW