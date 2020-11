फैन ने अपने बेटे को दिया ऋतिक रोशन का नाम, वजह है उसकी 6 उंगलियां

बॉलीवुड सितारों के यूं तो देश-दुनिया में कई फैंन्स हैं पर कुछ फैंस अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज से काफी प्रभाव‍ित नजर आते हैं. हाल ही में इंफाल में ऋत‍िक रोशन के एक फैन ऋष‍िकेश अंगोम के घर बेटे का जन्म हुआ. मजेदार बात ये थी कि उनके बेटे के हाथ में भी एक्टर की तरह एक हाथ में छह उंगल‍ियां थीं. इससे फैन इतना खुश हुए कि उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर के नाम पर ही बेटे का नामकरण कर दिया.

ऋष‍िकेश ने बेटे के हाथ की फोटो शेयर कर इसकी खुशी को व्यक्त किया है. ऋष‍िकेश, ऋत‍िक के प्रति अपने प्यार को पहले ही अपने नाम के द्वारा जाहिर का चुके हैं. दरअसर, ऋष‍िकेश ने भी ऋत‍िक से प्रभाव‍ित होकर अपने नाम के आगे 'H' लगाया है. अब वे अपने नाम को 'Hrishikesh'ल‍िखते हैं. अब जब उनके बेटे में ऋत‍िक के जैसे फिज‍िकल फीचर नजर आया तो फैन की खुशी का ठ‍िकाना नहीं रहा. उन्होंने ऋत‍िक के नाम पर बेटे का नाम रख दिया.

I hv been a big fan of @iHrithik from the time of KNPH. Even added 'H' to my name which I wrote earlier as 'Rishikesh'. Yesterday, I was blessed with a son, saw his thumb only this morning and decided to name my boy as "Hrithik" to be like @ihrithik Sir #BeautifullyImperfect pic.twitter.com/apY2vzU8cI