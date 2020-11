तंगी में गुजरे एक्टर आशीष रॉय के आखिरी दिन, इलाज के लिए मांगी थी मदद

ससुराल सिमर का फेम एक्टर आशीष रॉय का निधन हो गया है. वो लंबे समय से बीमार थे. उनके पास बीमारी के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पैसे मांगे थे.

बता दें कि, आशीष रॉय छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता हैं. वे टीवी सीरियल बनेगी अपनी बात, रीमिक्स, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, जीनी और जूजू जैसे सीरियल्स में नजर आ चुके हैं.



आशीष ने किया था ये पोस्ट

आशीष ने मई महीने में फेसबुक पर दो पोस्ट किए थे. उन्होंने लिखा, "डायलसिस के लिए अर्जेंटली आपके पैसे की जरूरत है. मैं आईसीयू में हूं और बहुत बीमार हूं." इस पर फिल्ममेकर हंसल मेहता ने ट्विटर के जरिए फिल्म एसोसिएशन्स से एक्टर के लिए मदद की मांग की थी.

Actor Ashish Roy (Bond) is seriously ill, on dialysis and in the ICU. He has appealed for financial help on FB. I'm doing all I can to help. Can industry associations also help the ailing actor? @sushant_says@ashokepandithttps://t.co/d8qpAan1VK