Homebound Trailer: भेदभाव-मुश्किलों के बीच पहचान बनाने निकले दो दोस्तों की कहानी है 'होमबाउंड', ट्रेलर देख निकलेंगे आंसू

Homebound Trailer: ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'होमबाउंड' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ये फिल्म कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री थी. इसे स्टैंडिंग ओवेशन के साथ-साथ इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवॉर्ड भी मिला था. अब ये फिल्म भारत में रिलीज होने के लिए तैयार है. पिक्चर का ट्रेलर आपकी आंखों में आंसू ला देगा.

रिलीज हुआ फिल्म होमबाउंड का ट्रेलर

असल जिंदगी से प्रेरित 'होमबाउंड' की कहानी दो दोस्तों के बारे में है, चंदन कुमार (विशाल जेठवा) और मोहम्मद शोएब (ईशान खट्टर). दोनों ही पुलिस सेवा में भर्ती होना चाहते हैं. कच्चे मकान, गरीबी और आर्थिक तंगी में जी रहे चंदन और शोएब के सपने बड़े-बड़े हैं. दोनों को बड़ी जिंदगी चाहिए, जिसमें उनका सीमेंट की छत वाला घर हो, पैसा हो और उन्हें धुत्कारने वाले लोग उन्हें अपने साथ बैठाएं और उन्हें सलाम ठोकें. लेकिन सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है और इस फर्क को दोनों ही रोज महसूस करते हैं.

'होमबाउंड' के ट्रेलर में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा (Photo: Screengrab)

फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत ईशान और विशाल के पुलिस सेवा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से होती है. दोनों की दोस्ती लाजवाब है. दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं और साथ ही एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हैं. खेल-कूद के बीच जिंदगी की मुश्किलें भी दोनों के साथ-साथ चलती हैं. चंदन से नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान उसकी जाति पूछी जाती है, तो वहीं शोएब को मुसलमान होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है. पक्षपात और जलालत से भरी जिंदगी से आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाने निकले चंदन और शोएब की कहानी बेहद इमोशनल है.

इस फिल्म में विशाल जेठवा और ईशान खट्टर के साथ जाह्नवी कपूर भी अहम रोल निभाती नजर आएंगी. 'होमबाउंड' का ट्रेलर कुछ दोस्ती, प्यार, मस्ती के साथ-साथ जिंदगी के उस सच से भरा हुआ है, जिसे आज भी हमारे देश के कई युवा जीते हैं. वो युवा जो बड़े सपने देखते हैं और फिर उन्हें पूरा करने में अपनी जान लगा देते हैं. कुछ इसमें सफल होते हैं और कुछ सिस्टम के हाथों हार जाते हैं. ट्रेलर से ही जाहिर है कि डायरेक्टर नीरज घायवान के निर्देशन में बनी ये फिल्म खूबसूरत होगी. आप इसे 26 सितंबर से सिनेमाघरों में देख सकेंगे.

