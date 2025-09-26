scorecardresearch
 

जाह्नवी-ईशान की फिल्म 'होमबाउंड' पर सेंसर बोर्ड की चली कैंची, कराए 11 बदलाव, काटे गए सीन्स

जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड को सेंसर बोर्ड ने 11 बदलावों के साथ U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया है. फिल्म में 77 सेकंड के फुटेज और कई डायलॉग्स को काटा या म्यूट किया गया है. 26 सितंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

होमबाउंड के सीन्स में सेंसर बोर्ड ने कराए बदलाव (Photo: Instagram @janhvikapoor)
जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की मचअवेटेड फिल्म होमबाउंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा चुकी है. अब इंडियन फैंस को ये फिल्म सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है. 26 सितंबर यानी आज ये मूवी रिलीज हो रही है. नीरज घायवान के निर्देशन में बनी फिल्म को भारत में रिलीज से पहले कुछ बदलावों से होकर गुजरना पड़ा है.

होमबाउंड पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची
जानकारी के मुताबिक, CBFC ने इसमें 11 बदलाव किए हैं, इसमें 77 सेकंड के फुटेज को काटा गया है. मैच सीक्वेंस को छोटा कर 32 सेकंड का किया गया है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड की जांच कमिटी ने होमबाउंड फिल्म को लेकर कई सवाल खड़े किए थे. फिर फिल्म को रिवाइजिंग कमिटी ने देखा. उन्होंने जाह्नवी की फिल्म में 11 बदलाव सुझाने के बाद इसे U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया.

किन सीन्स में किया गया बदलाव?
मूवी में एक अहम क्रिकेट मैच का सीक्वेंस है. इस पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची चली है. 32 सेकंड के एक डायलॉग और विजुअल्स को हटाया गया है. इन सबके अलावा सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन के मद्देनजर, 16 सेकंड का पार्ट, 20 सेकंड का शॉट ए़डिट किया गया है. 2 सेकंड के डायलॉग को म्यूट करन पड़ा है. फिल्म में ये सभी बदलाव होने के बाद इसका फाइनल रनटाइम 122 मिनट (2 घंटे, 2 मिनट) का बचा है. 

ऑस्कर 2025 के लिए भेजी गई होमबाउंड

दूसरी तरफ, होमबाउंड के मेकर्स की खुशी दोगुनी हुई है, क्योंकि ये फिल्म इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री है. फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में काफी सराहा गया था. इसके प्रीमियर के बाद होमबाउंड की टीम को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. ये नजारा देख फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट को इमोशनल होते देखा गया था. टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी होमबाउंड का दमखम दिखा था. यहां की इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवॉर्ड कैटिगरी में ये मूवी सेकंड रनरअप रही थी.

होमबाउंट फिल्म दो दोस्तों की कहानी है. इसमें विशाल दलित लड़के के रोल में हैं. वहीं ईशान मुस्लिम बने हैं. वे बचपन के दोस्त हैं. दोनों ही पुलिस में भर्ती होने का सपना देखते हैं. लेकिन इस जर्नी पर साथ चलते हुए उनकी दोस्ती में दरार पैदा हो जाती है. 

