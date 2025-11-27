सलमान के जीजा संग डेब्यू कर पछताई एक्ट्रेस! बदला नाम, 7 साल बाद कपिल शर्मा संग कमबैक कर मिलेगी पहचान?

बॉलीवुड में यूं तो हर साल कई नए चेहरे आते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे छुपे संघर्ष को ज्यादा ईमानदारी से बयां करती हैं. इन्हीं में से एक हैं हीरा वरीना, जिन्हें पहले लोग वरीना हुसैन के नाम से जानते थे. सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा के साथ उनकी पहली फिल्म लवयात्री (2018) रिलीज होते ही ये अफगानी ब्यूटी चर्चा में आईं.

खूबसूरत लुक, भरोसेमंद स्क्रीन प्रेजेंस और मासूमियत- सब था. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई. पर वरीना की परफॉर्मेंस की सराहना जरूर हुई. फिर भी, उन्हें वह उड़ान नहीं मिली जिसकी शुरुआती दौर में उम्मीद थी. अब वो कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में उनके अपोजिट नजर आएंगी. हीरा ने फिर से एक नई शुरुआत की है, नए नाम के साथ...लेकिन पुरानी यादों को मिटाकर, क्या उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिलेगी.

'लवयात्री' बना करियर का टर्निंग पॉइंट या मुश्किलों की शुरुआत?

लवयात्री से पहले ही सलमान खान फिल्म्स की लॉन्चिंग ने वरीना को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया था. रिलीज के बाद उनकी स्माइल, स्क्रीन परफॉर्मेंस और जोड़ी को खूब पसंद किया. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30–35 करोड़ की कमाई की और एक नए चेहरे के लिए यह बुरा आंकड़ा नहीं माना गया. फिल्म के गानों ने भी खूब धमाल मचाया, इन्हें आज भी खूब सुना जाता है.

लेकिन वरीना के लिए मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं- अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिले. उन्होंने दबंग 3 में गेस्ट अपीयरेंस दिया और बादशाह संग एक गाना करके सिमट कर रह गईं. इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए मजबूत नेटवर्क, लगातार मौके और सही टीम की जरूरत होती है- यहां वे पीछे रह गईं. सलमान का सिर पर हाथ होने के बावजूद उन्हें एक मौका नहीं मिल पाया. धीरे-धीरे वरीना पब्लिक लाइमलाइट से दूर होती गईं.

बदला नाम-डिलीट किए पुराने सभी पोस्ट

कुछ समय पहले वरीना ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स से लवयात्री से जुड़े और बाकी सभी पुरानी पोस्ट हटा दिए और अपने लिए एक नया नाम चुना- हीरा वरीना. नाम बदलना किसी भी कलाकार के लिए सिर्फ बदलाव नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है.

हीरा ने हालांकि ने धार्मिक वजह बताते हुए अपने नाम में बदलाव किए थे, लेकिन इसे- नई पहचान बनाना, नए सिरे से करियर रीब्रांडिंग, खुद को एक मजबूत, इन्फॉर्मल छवि से बाहर निकालना, काम के नए अवसर खोजने की कोशिश- के तौर पर देखा गया. क्योंकि हीरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी डेब्यू फिल्म के नामोनिशान तक नहीं छोड़े.

'किस किसको प्यार करूं 2' क्या यहीं से बदलेगी किस्मत?

अब हीरा वरीना कपिल शर्मा संग किस किसको प्यार करूं 2 में नजर आने वाली हैं. वो उनके लव इंटरेस्ट का किरदार निभाती नजर आएंगी. यह उनके करियर के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है क्योंकि कपिल शर्मा कॉमेडी का बड़ा नाम हैं. कॉमेडी-रोमांस जॉनर में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस खूब जंचती है. उनकी पहली फिल्म किस किसको प्यार करूं को भी फैंस ने खूब पसंद किया था. फिल्म से उन्हें फिर से बड़े दर्शकवर्ग तक पहुंचने का मौका मिलेगा.

माना जा सकता है कि, लंबे समय से काम की तलाश झेलती हीरा अब इस फिल्म को अपनी असली 'कमबैक एंट्री' की तरह देख रही हैं. फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में कपिल शर्मा-हीरा वरीना के साथ पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी और आयशा खान भी होंगी.

