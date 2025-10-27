'मुसलमान ये फिल्म जरूर देखें...', हक के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बोले इमरान हाशमी

बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी और यामी गौतम की मचअवेटेड फिल्म 'हक' का ट्रेलर आज लॉन्च हुआ. यह फिल्म सुप्रीम कोर्ट के बेहद अहम मामले मोहम्मद अहमद खान Vs शाह बानो बेगम पर आधारित कोर्टरूम ड्रामा है. इस फिल्म में यामी शाजिया बानो और इमरान उनके पति अब्बास के रोल में दिखाई देंगे.

फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि शाजिया बानो अपने पति के तलाक दिए जाने के बाद अपने बच्चों के लिए जस्टिस मांगने कोर्ट का रुख करती हैं. फिल्म 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इमरान हाश्मी ने क्या कहा?

अपने किरदार की चुनौती पर ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान इमरान हाशमी ने कहा, 'मैं जब ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, मैं इसे एक एक्टर के तौर पर देखता हूं. इस फिल्म में मुझे पहली बार जो एक मुसलमान का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी लाना पड़ा. इस ऐतिहासिक मामले में पूरा देश दो हिस्सों में बंटा हुआ था. एक तरफ धर्म और निजी आस्था तो दूसरी तरफ सेक्युलर और संवैाधानिक राइट की तरफ लोग थे. लेकिन मुझे ये देखना था कि क्या फिल्म के डायरेक्टर और राइटर का पॉइंट बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है या बायस्ड है? तो उसका सीधा जवाब है 'हां, पूरा न्यूट्रल है.'

इमरान हाशमी ने आगे कहा, 'जब इस फिल्म को देखकर लोग बाहर आएंगे तो पता नहीं उनका क्या ओपिनियन होगा. मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को ये बैलेंस्ड लगेगी लेकिन जो एक चीज है निकलकर बाहर आती है, वो है प्रो-वुमन. ये एक प्रो-वुमन फिल्म है. मेरे समाज के लिए, मुझे लगा कि ये लिबरल मुस्लिम नजरिए से बनाई गई है. मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन फिल्म है. मुसलमानों को सचमुच आकर यह फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि आप इससे एक बहुत ही अलग तरह से जुड़ेंगे.'

यानी गौतम ने क्या कहा?

वहीं ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान एक्ट्रेस यामी गौतम ने बताया कि उनका इस फिल्म में करीब 8 से 10 मिनट का एक लंबा मोनोलॉग है, जिसे बिना ब्रेक और कट के शूट किया गया है. यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है. इसके अलावा यामी ने इस दौरान शाह बानो के संघर्ष और न्याय के लिए उनकी जिद के प्रति अपना सम्मान जताते हुए कहा, 'ये किरदार उन सभी महिलाओं की आवाज है, जो अपने हक के लिए समाज और कानून से लड़ती हैं.'

