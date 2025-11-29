शायरी वाला प्यार, पॉजिटिव रिव्यू नहीं आए 'गुस्ताख इश्क' के काम... 'तेरे इश्क में' की टॉक्सिक मोहब्बत का धमाका!

'कबीर सिंह' (2019) की रिलीज के बाद से ही फिल्मों में टॉक्सिक प्रेम की बहस कभी बंद नहीं हुई. इसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने 'एनिमल' बनाई, तो एक बार फिर से ये चैप्टर खुल गया. वांगा के अलावा जिस एक बॉलीवुड फिल्ममेकर से इस टॉक्सिक प्रेम की चर्चा खूब जुड़ी रही है, वो आनंद एल राय हैं. 2013 में आई 'रांझणा' में आनंद एल राय के टॉक्सिक हीरो कुंदन (धनुष) की खूब आलोचना हो चुकी है.

अब आनंद एल राय शुक्रवार को अपनी नई फिल्म 'तेरे इश्क में' लेकर आ चुके हैं. इस फिल्म में भी धनुष हैं. इस बार भी धनुष का किरदार टॉक्सिक प्रेम वाले लेंस से देखा जा रहा है. दिलचस्प ये है कि शुक्रवार को ही एक और फिल्म रिलीज हुई है, जिसकी लव स्टोरी शायरी के क्लासिक टच वाली है. फिल्म का नाम है 'गुस्ताख इश्क' और इसमें विजय वर्मा, फातिमा सना शेख लीडिंग रोल्स में हैं. पहले दिन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर जो रिसेप्शन मिला है, वो एक कमाल का ट्विस्ट है.

'तेरे इश्क में' का टॉक्सिक प्रेम मगर धमाकेदार ओपनिंग

धनुष और कृति सेनन की फिल्म एक ट्विस्टेड लव स्टोरी लेकर आई है. एक लड़की अपनी पीएचडी रिसर्च के लिए, एक वायलेंट लड़के को काउंसलिंग के जरिए शांत और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती है. लड़का उससे इश्क कर बैठता है. पहले से ही डायनामाइट जैसे स्वभाव वाला ये लड़का, अब लड़की के प्यार में दुनिया जला देने को तैयार है.

कहानी के इस एंगल को फिल्म क्रिटिक्स से काफी आलोचनाएं मिली हैं. इसके अलावा भी 'तेरे इश्क में' फिल्म में धनुष का किरदार बहुत कुछ ऐसा कर रहा है, जो पैशन के नाम पर, भयानक बर्ताव का जस्टिफिकेशन लगता है. इसी वजह से क्रिटिक्स से 'तेरे इश्क में' को रिव्यूज बहुत पॉजिटिव नहीं मिले. हालांकि, जनता को ये 'पैशनेट' प्यार बहुत पसंद आ रहा है. इसका असर बॉक्स ऑफिस पर नजर आया.

'तेरे इश्क में' के सिर्फ हिंदी वर्जन को बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली है. ये धनुष की पिछली बेस्ट ओपनिंग वाली हिंदी फिल्म 'रांझणा' से तीन गुना ज्यादा है. इस धमाकेदार ओपनिंग से धनुष और कृति ने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी बनाए हैं.

पॉजिटिव रिव्यू, शायराना मुहब्बत मगर ठंडी कमाई

शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर विडंबना का चेहरा बनी विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म 'गुस्ताख इश्क'. दोनों के साथ फिल्म में एक्टिंग के उस्ताद नसीरुद्दीन शाह भी हैं. शायरी की गुम होती विरासत, उर्दू में घटता लिटरेरी काम और मोहब्बत के शालीन दौर की याद दिलाने वाली इस कहानी को क्रिटिक्स से बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले. फिल्म में विजय और फातिमा की लव स्टोरी के साथ-साथ दोनों का काम भी बहुत पसंद किया जा रहा है. और नसीरुद्दीन शाह के काम को भला कब तारीफ नहीं मिली!

इतनी तारीफों के बावजूद 'गुस्ताख इश्क' को पहले दिन बहुत कम स्क्रीन्स मिलीं. इन कम स्क्रीन्स पर फिल्म के दर्शक और भी कम रहे. ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि पहले दिन 'गुस्ताख इश्क' ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया. इसके ही साथ रिलीज हुई 'तेरे इश्क में' के मुकाबले ये कलेक्शन कहीं भी नहीं ठहरता.

पहले दिन से ही दोनों फिल्मों का आगे का सफर तय हो चुका है. अब देखना ही कि क्या 'गुस्ताख इश्क' के पॉजिटिव रिव्यूज, फिल्म के कुछ काम आते हैं. या फिर अब ओटीटी पर आने के बाद ही इसे अपने हिस्से के दर्शक मिलेंगे!

