गोविंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में शुमार हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग का हर कोई दीवाना है. आज भी फैंस उनकी 90s की फिल्में देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं. हालांकि गोविंदा जब अपने करियर के पीक पर थे, तब उन्हें लेकर कई बातें कही जाती थीं. वो सेट पर घंटों लेट आने के लिए फेमस रहे थे.

जब 'जोड़ी नंबर 1' फिल्म के सेट पर नौ घंटे लेट पहुंचे थे गोविंदा

हाल ही में एक्टर रजत बेदी, जिन्होंने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से अपना एक्टिंग कमबैक किया, उन्होंने गोविंदा की लेट आने की आदत से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है. रजत ने बताया है कि गोविंदा एक बार 'जोड़ी नंबर 1' के सेट पर 9 घंटे लेट आए थे जिससे को-स्टार संजय दत्त काफी गुस्सा हुए थे. सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में एक्टर ने कहा, 'गोविंदा एक शानदार इंसान हैं लेकिन उनके साथ एक बड़ी दिक्कत थी.'

'उन्होंने उस वक्त बहुत ज्यादा काम लिया हुआ था. जोड़ी नंबर 1 के दौरान, डायरेक्टर डेविड धवन सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू करना चाहते थे. लेकिन मैं और संजय दत्त सुबह 6 बजे किसी कारण से पहुंच जाते थे. सेट का क्रू थोड़ी देर बाद आया था. हम दोनों ने सेट पर कुछ समय गोविंदा का इंतजार किया. घंटों बीत गए लेकिन गोविंदा का पता नहीं चल पाया. हम सभी गोविंदा के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम काम शुरू कर सकें.'

Advertisement

क्यों गोविंदा को गाली देने लगे थे संजय दत्त?

रजत आगे बताते हैं कि जब गोविंदा नहीं पहुंचे, तब मालूम पड़ा कि वो अपने घर पर हैं. जिसके बाद एक आदमी सेट से एक्टर के घर गया ताकि उन्हें शूट पर ला सके. मगर वो भी उनके घर के बाहर इंतजार करता रहा. इस दौरान करीब 8 घंटे बीत गए थे, जिससे संजय दत्त नाराज हो गए और सेट पर गोविंदा को गाली देने लगे. रजत ने बताया, 'फिर पता चला कि गोविंदा घर पर नहीं है. वो हैदराबाद से सीधा सेट पर आएंगे.'

'किसी को पता नहीं था कि वो हैदराबाद से फ्लाइट लेकर आ रहे हैं और सीधे दोपहर 3 बजे सेट पर आ रहे हैं. उन दिनों किसी को पता नहीं चलता था कि वो कहां हैं क्योंकि उस समय वो 4-5 शिफ्ट करते थे.' रजत बताते हैं कि जब गोविंदा सेट पर आए, तब संजय दत्त को उनका सीन मिला. जब उन्होंने देखा कि उनके पास गोविंदा से ज्यादा डायलॉग हैं, तब एक्टर ने सीन बदलने की बात कही. रजत ने अंत में बताया कि गोविंदा ने चंद घंटों में सीन शूट कर डाला था.

---- समाप्त ----