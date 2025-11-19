शादी के बाद घर नहीं जाते थे गौरव खन्ना, परेशान हुईं पत्नी, बोलीं- इंतजार करती रहती थी

बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में घरवाले खूब आंसू बहा रहे हैं. महीनों तक परिवार से दूर रहने के बाद अब कंटेस्टेंट को अपने अपनों से मिलने का मौका मिला है. इस दौरान घरवाले इमोशल भी हो रहे हैं और हंगामा भी देखने को मिल रहा है. लेकिन जब गौरव खन्ना की पत्नी अकांक्षा चमोला घर में घुसीं तो पूरा माहौल हंसी और रोमांस का मेल बन गया. इस सीजन की सबसे ज्यादा चर्चा वाली एंट्री यही रही.

घर नहीं जाते थे गौरव खन्ना

हाउसमेंट्स फ्रीज-अनफ्रीज का खेल खेल रहे थे, लेकिन अकांक्षा ने आते ही माहौल सेट कर दिया. घुसते ही आकांक्षा बोलीं, 'मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मुझे शूट पर जाना है.' फिर सबको देखकर हंसते हुए उन्होंने कहा, 'सब बहुत अच्छे लग रहे हो. प्रणित, मुझे हंसाना पड़ेगा. मैं तो बस पार्टी करने आई हूं.' फिर आकांक्षा अपने पति गौरव की तरफ मुड़ीं और सबको बताया, 'गौरव बहुत मासूम है.'

अगली लाइन सुनकर पूरा घर हंसते-हंसते लोटपोट हो गया. अकांक्षा ने कहा, 'जितना घर का काम मेरे पति ने हमारी 10 साल की शादी में नहीं किया, उतना बिग बॉस ने तीन महीने में करवा लिया.' इसके बाद भी घर में हंसी-मजाक जारी रहा. प्रणित से आकांक्षा चमोली बोलीं, 'गौरव बिल्कुल पार्टी नहीं करता, बहुत अजीब इंसान है. काम ही करता रहता है, इसलिए घर लौटना भी नहीं चाहेगा. ये बंदा घर आता ही नहीं. नई-नई शादी के बाद मैं इंतजार करती रहती थी और ये 18-18 घंटे सेट पर शूट करता रहता था.'

आकांक्षा ने गौरव को किया Kiss

जब अकांक्षा ने बिग बॉस से गौरव को फ्रीज से रिलीज करने को कहा, तो धमकी दी, 'अगर नहीं छोड़ा तो मैं नेशनल टेलीविजन पर Kiss कर दूंगी.' बिग बॉस नहीं माने, तो अकांक्षा ने वादा निभाया, झुककर गौरव के होंठों पर Kiss कर दिया. बाकी कंटेस्टेंट्स तालियां बजाते और हंसते रहे.

कैसे मिले थे गौरव और आकांक्षा?

लाइव फीड में बाद में दिखा कि अकांक्षा, अशनूर और प्रणित के साथ बैठकर बताने लगीं कि उनकी और गौरव की पहली मुलाकात कैसे हुई. उन्होंने कहा, 'ऑडिशन में हमने एक-दूसरे को तुरंत नोटिस किया. गौरव उस दिन ऑडिशन दे ही नहीं पाया, क्योंकि मुझसे बात करने में बिजी हो गया था. बहुत स्मूथली मेरा नंबर ले लिया. फिर हर ऑडिशन पर मुझे ड्रॉप करने आता और बाहर इंतजार करता रहता.'

घर में गौरव ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत कम बात की है. हां, इतना जरूर कहा है कि वो फैमिली शुरू करना चाहते हैं. एक वीकेंड एपिसोड में ज्योतिषी ने बताया था कि अकांक्षा अब बेबी को लेकर गंभीर हो गई हैं. गौरव और अकांक्षा ने नवंबर 2016 में कानपुर में शादी की थी. इस बार बिग बॉस 19 के घर में ही उनकी शादी की 10वीं एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हुई, जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

