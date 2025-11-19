scorecardresearch
 

Feedback

मां को देख छलके फरहाना के आंसू, पैरों में गिरकर रोईं, रोस्ट हुए घरवाले, चौंके अमाल मलिक

बिग बॉस के फैमिली वीक में फरहाना भट्ट की मां की एंट्री ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया. मां-बेटी के मिलन ने सभी घरवालों और फैंस को भावुक कर दिया. फरहाना की मां ने घरवालों को रोस्ट करते हुए हंसी-मजाक का माहौल सेट किया.

Advertisement
X
मां को देख रोने लगीं फरहाना भट्ट (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)
मां को देख रोने लगीं फरहाना भट्ट (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)

रियलिटी शो बिग बॉस में फैमिली वीक ने एक्साइटमेंट बनाई हुई है. शो में हर कोई इमोशनल राइड पर है. गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला, अशनूर के पिता, कुनिका सदानंद के बेटे अयान और पोतियों ने घर में आकर सबको रुलाया. अपकमिंग एपिसोड में कश्मीरी हसीना फरहाना भट्ट की मम्मी नजर आएंगी. मां को देख फरहाना फूट-फूटकर रोने लगती हैं.

फरहाना की मां ने ली घर में एंट्री

प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बिग बॉस फरहाना भट्ट के मां के आने की अनाउंसमेंट करते हैं, वो इमोशनल हो जाती हैं. उनकी मां बेटी को पैंपर करती हैं. उन्हें लाड दुलार करती हैं. फरहाना बिग बॉस के अनफ्रीज करने पर मां के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं. फिर दोनों मां-बेटी गले लगकर खूब रोती हैं. दोनों का ये मिलन देख सभी घरवालों की आंखें नम हो जाती हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

Gaurav Khanna
Bigg Boss 19: पत्नी संग रोमांटिक हुए Gaurav Khanna! 
Gaurav Khanna, Akanksha Chamola
TV पर पति गौरव संग रोमांटिक हुईं आकांक्षा, महीनों बाद हुई मुलाकात, किया Liplock 
Gaurav Khanna, Akanksha Chamola
3 महीने बाद पत्नी से मिलकर इमोशनल हुए गौरव, किया Kiss, शरमाए अमाल 
amaal mallik fights with tanya mallik farrhana bhatt
BB19: फैमिली वीक से पहले अमाल का हुआ तान्या-फरहाना से झगड़ा 
Gaurav Khanna, Akanksha Chamola
BB: न पोस्ट-न सपोर्ट...पूरे सीजन गौरव के गेम प्लान से दूर पत्नी, एंट्री के बाद बदलेगा पासा? 

मां को देख रोने लगीं फरहाना भट्ट

फरहाना की मां के आने से घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है. वो जहां खुद को गौरव खन्ना की बड़ी फैन बताती हैं. वहीं घरवालों को रोस्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. फरहाना की मां का ये अंदाज देख घरवाले शॉक्ड हो जाते हैं. एक्ट्रेस अपनी बेटी को भी रोस्ट कर देती हैं. फरहाना की मां ने गौरव खन्ना से मिलकर कहा- मैं आपके फैंस से भी फैन हूं. गौरव ने मजे लेते हुए कहा कि ये बात अपनी बेटी की तरफ देखकर कहिए. इस पर उनकी मां ने कहा- इसे थोड़ा ना पता टीवी क्या है. फरहाना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं. एक्ट्रेस ने कहा- मेरी मां यहां मुझे रोस्ट करने आई हैं.

Advertisement

फिर अमाल ने उनकी मां से कहा- माफ करना लेकिन इसकी जुबान इतनी लंबी क्यों है? इसके बाद एक्ट्रेस की मां ने ऐसा जवाब दिया कि हर कोई शॉक्ड हो जाता है. अमाल को जवाब देते हुए वो बोलीं- आपसे तो छोटी है उसकी जुबान. उनकी ये बात सुनकर सब जोर से चिल्लाने और ताली बजाने लगते हैं.

बिग बॉस में फरहाना तो छाई ही हुई हैं, अब उनकी मां भी सोशल मीडिया पर बज क्रिएट कर रही हैं. मां-बेटी के रीयूनियन ने फैंस का दिल छू लिया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement