गंगा में मिले शवों को देखकर दंग फरहान अख्तर-परिणीति, बोले- ऐसा करने वाले 'हैवान'

बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बहती लाशों के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है. मामले की गंभीरता पर हर कोई सवाल उठा रहा है. ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक्टर फरहान अख्तर और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने कड़े शब्दों में मामले की निंदा की है.

फरहान अख्तर ने ट्व‍ीट किया- 'नद‍ियों में और नदी किनारे मिली लाशों के अंबार की खबर बेहद दुखद है. यह वायरस किसी ना किसी दिन मात खाएगा पर सिस्टम की इस हार का भी ब्यौरा होना चाह‍िए. तब तक ये पैन्डेमिक चैप्टर बंद नहीं होगा'.

पर‍िणीति ने ऐसे क‍िया र‍िएक्ट

वहीं पर‍िणीति चोपड़ा ने ट्वीट किया- 'इस पैन्डेमिक ने इंसान‍ियत का सबसे खराब चेहरा सामने लाकर रख दिया है. वो जो लाशें तैर रही है, वे कभी जिंदा थे, वे किसी की मां, बेटी, प‍िता या बेटा है. अगर आपकी बॉडी नदी किनारे मिलती या आप अपनी मां की बॉडी नदी पर तैरता देखते तो कैसा लगता? सोच भी नहीं सकते..हैवान'.

The news of scores of bodies being discovered floating in rivers and washed up on its banks is absolutely heartbreaking. The virus will be defeated someday but there has to be accountability for these failures in the system. Until then, the pandemic chapter is not closed!