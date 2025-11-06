scorecardresearch
 

बेड पर थीं फराह खान, फायदा उठाने के लिए कमरे में घुसा था डायरेक्टर, लात मारकर भगाया

हाल ही में एक बातचीत में फराह ने खुलासा किया कि बॉलीवुड में उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था. एक डायरेक्टर ने उनका फायदा उठाने की कोशिश भी की थी. काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो 'टू मच' पर बातचीत में फराह ने इंडस्ट्री की महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न पर बात की.

फराह खान ने किया चौंकाने वाला खुलासा (Photo: Screengrab)
फराह खान 15 साल की उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. अपने बचपन में उन्होंने परिवार के साथ आर्थिक तंगी का सामना किया. उनके पिता कमरान खान की फिल्म 'ऐसा भी होता है' के फ्लॉप होने के बाद उनके परिवार को गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था. इन चुनौतियों के बावजूद, फराह ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई. एक डांसर से कोरियोग्राफर और फिर सफल फिल्ममेकर के तौर पर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी.

डायरेक्टर ने उठाना चाहा फराह का फायदा

हाल ही में एक बातचीत में फराह ने खुलासा किया कि उनका ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था. एक डायरेक्टर ने उनका फायदा उठाने की कोशिश भी की थी. काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो 'टू मच' पर बातचीत में फराह ने इंडस्ट्री की महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न पर बात की. बातचीत के दौरान उन्होंने एक घटना याद की जब एक डायरेक्टर ने उनके साथ कोरियोग्राफर के रूप में काम करते समय अभद्र हरकत करने की कोशिश की.

फराह खान ने बताया, 'वो गाने या कुछ चर्चा करने के लिए मेरे कमरे में आया जब मैं बिस्तर पर थी, और मेरे बगल में बैठ गया. मुझे उसे वहां से लात मारकर भगाना पड़ा था. उस घटना के दौरान ट्विंकल खन्ना भी मौजूद थीं. उन्होंने कहा, 'वो इनके पीछे पड़ा था, चाहे कुछ भी हो. इन्हें उसे शारीरिक रूप से लात मारकर निकालना पड़ा था. ये हुआ था. मैं गवाह थी.'

Advertisement

पैसों के पीछे भागती हैं फराह?

आर्थिक तंगी झेलने को लेकर भी फराह ने बात की. उन्होंने कहा कि वो बुरा वक्त आज भी उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है. अपने सफल यूट्यूब चैनल के बारे में करते हुए फराह खान ने बताया कि अपनी सफलता के बावजूद वे हर दिन काम क्यों करती हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता ये ड्राइव कहां से आती है. लेकिन मुझे लगता है कि ये एक असुरक्षा है. जब बचपन में पैसे नहीं होते... तो मुझे लगता है कि हर दिन जब मैं काम पर जाती हूं, तो मेरे बच्चों के लिए और पैसे होंगे. असल में यही है.'

फराह ने अक्षय कुमार का उदाहरण भी दिया, जिन्होंने खुलकर कहा है कि वे मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से काम करते हैं. उन्होंने 'उसके अलावा, मुझे काम करना और बाहर जाना पसंद है. ये लगभग वही है जो अक्षय करते हैं. मैं ये बुरे तरीके से नहीं कह रही, मैं ये बात पसंद करती हूं. ये बहुत सराहनीय है कि जब आप जानते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं और इससे आपको इतना मिलेगा, और बेशक आप उस काम से प्यार करते हैं जो कर रहे हैं.'

बता दें कि फराह खान, बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर के साथ-साथ डायरेक्टर भी हैं. उन्होंने 'ओम शांति ओम', 'तीस मार खान' और 'मैं हूं ना' जैसी फिल्मों के निर्देशन किया है. इन दिनों फराह अपने यूट्यूब व्लॉग में कुक दिलीप संग धूम मचा रही हैं.

---- समाप्त ----
