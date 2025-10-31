scorecardresearch
 

Feedback

थामा की सक्सेस के बाद आयुष्मान खुराना को म‍िला सूरज बड़जात्या का प्रोजेक्ट, बोले- मैं उनका सबसे बड़ा फैन

फिल्म थामा की सक्सेस को लेकर सुर्खियों में बने आयुष्मान खुराना के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है. उनकी अगली फिल्म बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनेगी. इस फिल्म में आयुष्मान के साथ शरवरी वाघ नजर आने वाली हैं.

Advertisement
X
राजश्री प्रोडक्शन के साथ जुड़े आयुष्मान खुराना (Photo: X/@ayushmannk)
राजश्री प्रोडक्शन के साथ जुड़े आयुष्मान खुराना (Photo: X/@ayushmannk)

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में आयुष्मान खुराना की शुरुआत ने खूब सुर्खियाँ बटोरी हैं. दिवाली पर रिलीज हुई उनकी फिल्म 'थामा' ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसी के साथ उनके करियर की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है. अब एक्टर जल्द ही फेमस डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म में 'प्रेम' का किरदार निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

आयुष्मान खुराना ने क्या कहा?
इंडिया टुडे के साथ एक खास बातचीत में आयुष्मान खुराना ने बताया, वह राजश्री प्रोडक्शन का हीरो बनने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. मैं 1 नवंबर से शूटिंग शुरू करूंगा. यह एक सपने के सच होने जैसा है क्योंकि वह मेरे पसंदीदा डायरेक्टर में से एक हैं. इसके अलावा वह देश के सबसे सफल डायरेक्टरों में से एक हैं. सूरज बड़जात्या सर एक लीजेंड हैं और मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.'

वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी मां खुश हैं, क्योंकि सूरज बड़जात्या अक्सर अपने हीरो को आदर्श बेटे के रूप में पेश करते हैं, तो आयुष्मान ने जवाब दिया, 'बिल्कुल. मुझे लगता है कि हर कोई खुश है. मैं सबसे ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं सूरज बड़जात्या का बहुत बड़ा फैन हूं.'

सम्बंधित ख़बरें

Ayushmann Khurrana New Film
रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे आयुष्मान-शरवरी, शूटिंग डेट पर आया बड़ा अपडेट 
Sharvari
रेड कार्पेट पर Sharvari का स्टाइलिश अंदाज 
Sharwari Wagh
स्टाइलिश आउटफिट में Sharvari का खूबसूरत अंदाज़ 
Sharvari Wagh
जिम वियर में सुपरफिट दिखीं Sharvari Wagh! 
Sharvari Wagh, Imtiaz Ali, Diljit Dosanjh
दिलजीत संग फिर बनी इम्तियाज अली की जोड़ी, खास लव स्टोरी से छाने को तैयार 
Advertisement

पहली बार साथ नजर आएंगे आयुष्मान और शरवरी 
सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, एक्ट्रेस शरवरी वाघ के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर काम करेंगे. इस फिल्म से पहले शरवरी और आयुष्मान खुराना ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया था. हालांकि खास बात ये है कि दोनों स्टार मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा हैं. शरवरी जहां फिल्म मुंज्या में नजर आई थीं तो वहीं आयुष्मान खुराना थामा में नजर आए हैं.

सक्सेस पर क्या बोले आयुष्मान खुराना?
जब आयुष्मान से पूछा गया कि क्या लगातार सफल फिल्मों खासकर 'थामा' के बाद लगातार हिट फिल्में देने का दबाव बढ़ा दिया है? इसका जवाब देते हुए एक्टर ने कहा, 'कम से कम लोग उम्मीद तो करते हैं. मुझे लगता है कि यह एक अच्छी उम्मीद है. मैं बेहतरीन स्क्रिप्ट चुनने और उन्हें लोगों के लिए ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करूंगा और हर फिल्म में कुछ अनोखा कहने की भी कोशिश करूंगा. यही मेरी कोशिश है.'

वर्क फ्रंट की बात करें तो राजश्री प्रोडक्शंस की इस फिल्म के अलावा आयुष्मान खुराना के पास 'पति पत्नी और वो 2' भी है, जो अगले साल 2026 होली पर रिलीज होगी. उन्होंने बताया कि यह एक साफ-सुथरी पारिवारिक कॉमेडी है. यह अब तक सुनी गई सबसे मजेदार कहानियों में से एक है. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास एक और रोमांचक, अनोखी फिल्म है, जो धर्मा और सिख्या प्रोडक्शंस मिलकर बना रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement