scorecardresearch
 

Feedback

'धुरंधर' में खून-खराबा देख दहले यूजर्स, हुई आलोचना तो बोलीं 'गोरी मेम'- सबको खुश नहीं कर सकते

एक इंटरव्यू में 'धुरंधर' में अहम भूमिका निभा रहीं एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने इस आलोचना पर खुलकर बात की. साथ ही रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ काम करने के अपने अनुभव को भी शेयर किया. सौम्या ने कहा कि हर किसी को खुश करना मुश्किल होता है.

Advertisement
X
'धुरंधर' में दिखेगा खून खराबा (Photo: Youtube Screengrab)
'धुरंधर' में दिखेगा खून खराबा (Photo: Youtube Screengrab)

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को उसके हिंसक कंटेंट की वजह से काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म पर हद से ज्यादा खून-खराबा दिखाने को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. साथ ही हिंदी सिनेमा में हिंसा के चित्रण पर बहस छिड़ गई है.

फिल्म में खून-खराबे पर बोलीं सौम्या

हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में 'धुरंधर' में अहम भूमिका निभा रहीं एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने इस आलोचना पर खुलकर बात की. साथ ही रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ काम करने के अपने अनुभव को भी शेयर किया. हिंसक सीन की आलोचना पर सौम्या ने कहा, 'कोई हॉरर फिल्में देखता है, कोई नहीं देखता. कोई एक्शन फिल्में पसंद करता है, कोई नहीं करता. जब आप कॉमन डिनॉमिनेटर पर आते हैं तो सबको खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हम सबको खुश नहीं कर सकते. अगर आपको कोई चीज पसंद है तो जाकर देख लो. सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को कुछ पसंद नहीं आया, उस चीज को मार्केट से हटा देना ठीक नहीं है.'

सम्बंधित ख़बरें

Sahitya Aajtak 2025
'सही समय पर ओम पुरी का घर छोड़ा, वो पछताए...' आजतक के मंच से सीमा कपूर ने और क्या कहा? 
Kartik Aaryan
ऑल ब्लैक लुक में छा गए Kartik Aaryan 
Piyush Mishra in Sahitya AajTak 2025
'नकली है फिल्म इंडस्ट्री', साह‍ित्य आजतक पर पीयूष म‍िश्रा का बेबाक अंदाज, देखें  
Prajakta Koli
कितनी अलग है यूट्यूब-बॉलीवुड की दुनिया, प्रजाक्ता कोली बोलीं- मुश्किल... 
Piyush Mishra calls bollywood fake and cruel
'मुझे इंडस्ट्री ने बहुत दिया लेकिन सच कहूं तो वो पूरी नकली है', बोले पीयूष मिश्रा 

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए अगर हिंसा बेमतलब की है, कहानी में कुछ जोड़ नहीं रहा, सिर्फ दिखाने के लिए डाली गई है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. लेकिन अगर वो कहानी का ऑर्गेनिक हिस्सा है, जिस तरह धुरंधर में है, तो इरादे पर फोकस करना चाहिए. ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहानी कैसे सुना रहे हैं. अगर गोअर (खून-खराबा) कंटेंट सिर्फ सनसनी के लिए है तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगी.'

Advertisement

अक्षय खन्ना के साथ काम करने का एक्सपीरिएंस भी एक्ट्रेस ने शेयर किया. उनकी तारीफ करते हुए सौम्या ने कहा, 'जब अक्षय खन्ना कोई सीन कर रहे होते हैं तो मैं बस देखती रह जाती हूं. स्क्रीन पर वो जो जादू लाते हैं, वो अद्भुत है. जब आपके सामने कोई इतना शानदार परफॉर्मर हो, खुद एक धुरंधर हो, तो आपका लेवल अपने आप ऊपर चला जाता है. मुझे डर लग रहा था कि उनके सामने मैं कैसे टिक पाऊंगी. वो कमाल के एक्टर हैं.'

बड़े स्टार होने के बावजूद ग्राउंडेड हैं अक्षय 

सौम्या टंडन ने ये भी बताया कि अक्षय खन्ना के साथ वो वाघा बॉर्डर और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी गई थीं. उन्होंने कहा, 'हम दोनों वाघा बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल गए. उन्होंने कोई VIP ट्रीटमेंट या स्पेशल लाइन नहीं ली. नॉर्मल टिकट खरीदा और बाकी लोगों की तरह 45 मिनट लाइन में खड़े रहे. इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वो इतने ग्राउंडेड और लेवल-हेडेड हैं, एक बार भी नहीं लगा कि भीड़ उन्हें घेर लेगी.'

रणवीर सिंह के बारे में सौम्या टंडन ने कहा, 'ये फिल्म उनके लिए बहुत टफ थी, उन्होंने जान लगा दी. फाइट सीन में इतनी एनर्जी चाहिए थी. हम दो-चार बार बातें कर पाए, उससे ज्यादा नहीं क्योंकि वो ज्यादातर खुद में रहते थे. अपनी एनर्जी बचाकर रखते थे. डेढ़ साल से लगातार शूटिंग कर रहे थे, तीन बार चोट भी लगी. मेरे साथ बहुत केयरिंग और स्वीट थे, बहुत खुशमिजाज इंसान हैं. सीन में वो पूरा समर्पण देते हैं. बहुत स्पेशल एक्टर हैं.'

Advertisement

जियो स्टूडियोज के बैनर तले बनी फिल्म 'धुरंधर', 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. माना जा रहा है ये बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर साबित होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement