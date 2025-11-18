Dhurandhar Trailer: 'घुसकर मारेंगे' तेवर, रणवीर का पोटाश, आग उगलते डायलॉग... आदित्य धर के धुरंधरों का भौकाल

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में ही आदित्य धर ने दिखा दिया था कि उनकी फिल्ममेकिंग में एक अलग तेवर है. 'धुरंधर' में इस तेवर को साथ मिला है रणवीर सिंह की विस्फोटक एनर्जी का. साथ में बंपर स्वैगधारी अर्जुन रामपाल हैं. भौकाली बाबा संजय दत्त हैं. और इस धुआंधार कॉम्बिनेशन को आदित्य ने दमदार परफॉर्मर अक्षय खन्ना से गार्निश किया है.

फर्स्ट लुक देखने के बाद ही जनता 'धुरंधर' के इंतजार में टकटकी लगाकर बैठ गई थी. माहौल बनने लगा था. बस इंतजार था ट्रेलर से फिल्म की थोड़ी और झलकियां मिलने का. तो 'धुरंधर' का ट्रेलर आ गया है. और दरवाजा खड़काकर नहीं, उखाड़ता हुआ आया है!

आदित्य ने तैयार किया विलेन्स का शानदार मेन्यू

'धुरंधर' का ट्रेलर अपने आप में एक धांसू, धमाकेदार फिल्म है. ये शुरू होता है अर्जुन रामपाल से, जो मेजर इकबाल के रोल में हैं. उनका किरदार 'टॉर्चर' शब्द की नई परिभाषा गढ़ रहा है, जिसे स्क्रीन पर देखना कुछ लोगों के लिए अनकम्फर्टेबल हो सकता है. मेजर इकबाल का वादा है कि वो भारत का भी यही हाल करेगा, जो अपने टॉर्चर टेबल पर लेटे शख्स का कर रहा है.

अगला इंट्रोडक्शन है, रहमान डकैत का, जिसका किरदार अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं. वो अपने बाप के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, जो लोग अखरोट के साथ भी नहीं करते! लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि हरकत की वायलेंस वो असर कहां ही कर सकती है, जो किसी के तेवर और शब्द कर सकते हैं! अक्षय खुद उतने क्रूर किलर नहीं लग रहे जितने उनके डायलॉग और एक्सप्रेशन हैं.

अब बारी है 'ऑरिजिनल खलनायक' संजय दत्त की. संजय को पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड से साउथ तक तमाम फिल्मों में आपने विलेन बने देखा होगा. मगर उनके विलेन अवतार में जो बारूद 'धुरंधर' के सिर्फ ट्रेलर में दिख रहा है, उतना तो कई फिल्मों में नहीं है.

रणवीर की एनर्जी का बवाल

इन्हीं के बीच में माधवन भी हैं. उनके किरदार का नाम चाहे कुछ भी हो... उन्हें देखकर देश का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ही याद आएगा. फिर भी कहने के लिए उनका नाम है अजय सान्याल. भारत की सुरक्षा के लिए चिंतित ये आदमी कुछ उसी टोन में है, जिसे 'उरी' में आदित्य धर का एक किरदार था. मूड सेम है- 'घर में घुसकर मारेंगे'!

माधवन, संजय दत्त को भी 'धुरंधर' में मिले हैं भौकाली किरदार (Photo: Screengrab- Youtube/JioStudios)

और बड़ी मार के लिए तो दमदार हथियार भी चाहिए न! उस हथियार का नाम क्या है, ये ट्रेलर नहीं बताता. मगर उसका किरदार निभा रहे हैं रणवीर सिंह. अपनी विस्फोटक एनर्जी के साथ रणवीर ने इस ट्रेलर में जो किया है, वो अपने आप में एड्रेनलीन का इंजेक्शन है.

'धुरंधर' में पर्दा फाड़ने को तैयार है रणवीर सिंह की एनर्जी (Photo: Screengrab- Youtube/JioStudios)

दमदार डायलॉग्स और सनक भरी एनर्जी

'उरी' के तेवर को अगर रणवीर सिंह की 'खली-बली' एनर्जी का डोज मिल जाए तो जो निकलेगा, 'धुरंधर' वही है. 'उरी' में ही आदित्य ने विक्की कौशल से बहुत हाई एनर्जी एक्शन करवाया था. लेकिन 'धुरंधर' का एक्शन अलग लेवल का है. इसबार आदित्य, लोगों के जिस्मों के परखच्चे उड़ाते बवाली एक्शन से खून-खराबे की कोई अद्भुत पेंटिंग क्रिएट करने के मूड में हैं. कसाई जो करते हैं, वो 'धुरंधर' के विलेन्स और हीरो के मुकाबले काफी शालीन और शांत काम लगता है. यहां देखें 'धुरंधर' का ट्रेलर:

डायलॉग्स और म्यूजिक हैं धांसू

फिल्म के डायलॉग आग में कलम बुझाकर लिखे गए लगते हैं. ट्रेलर में एक-एक डायलॉग ग्रेनेड की तरह फट रहा है. और रही सही कसर पूरी कर रहा है म्यूजिक. 'धुरंधर' का पहला गाना आते ही बवाल मचाने लगा था. मगर ट्रेलर में जो गाने और म्यूजिक हैं, वो बता रहे हैं कि 'धुरंधर' पर्दाफाड़ एंटरटेनमेंट लेकर आ रही है. थिएटर्स में ये एक हाई एड्रेनलिन एक्सपीरियंस होगा, जो आने वाले दिनों में दर्शकों को बहुत एक्साइटेड करने वाला है. फिर भी है तो ये ट्रेलर ही... असली भौकाल जमेगा जब 5 दिसंबर को, जब 'धुरंधर' थिएटर्स में पहुंचेगी.

