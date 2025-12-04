मेजर मोहित शर्मा नहीं, इस शख्स पर आधारित है 'धुरंधर' की कहानी, हुआ खुलासा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं. पिक्चर का ट्रेलर कुछ वक्त पहले रिलीज हुआ था और इसने पहले ही सबको उत्साहित कर दिया था. अब फिल्म की कहानी भी सामने आ गई है. हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 'धुरंधर' को 'A' (केवल वयस्कों के लिए) सर्टिफिकेट दिया है. यह सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि इसमें फिल्म का पूरा प्लॉट भी लिखा हुआ है.

और पढ़ें

क्या है धुरंधर की कहानी?

सर्टिफिकेट में दी गई कहानी के अनुसार, '1999 के IC-814 कंधार अपहरण और 2001 के भारतीय संसद हमले की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अजय सान्याल की कहानी है, जो पाकिस्तान में सक्रिय एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क को अंदर से तोड़ने के लिए एक साहसिक और अजेय मिशन तैयार करते हैं. इस हाई-रिस्क ऑपरेशन के लिए सान्याल एक अनोखी भर्ती करते हैं. पंजाब का एक 20 साल का लड़का, जो बदले की भावना से किए अपराध के लिए कैद है. लड़के में छिपी इंटेंसिटी और योग्यता को पहचानकर सान्याल उसे कराची के क्रूर अंडरवर्ल्ड माफिया में घुसने लायक हथियार बनाते हैं.'

दिलचस्प बात यह है कि 2024 में ही नेटफ्लिक्स पर 'IC 814: द कंधार हाइजैक' नाम की वेब सीरीज भी रिलीज हुई थी. इसमें विजय वर्मा, पत्रलेखा, पंकज कपूर, दिव्येंदु भट्टाचार्य और दीया मिर्जा मुख्य भूमिकाओं में थे.

Advertisement

फिल्म पर चल रहा विवाद

कहानी के सामने आने से पहले भारतीय आर्मी के हीरोज में से एक रहे मेजर मोहित शर्मा चर्चा में थे. मोहित शर्मा के परिवार ने कोर्ट में फिल्म की रिलीज रोकने की अपील की थी. उनका दावा था कि 'धुरंधर' उनके बेटे की जिंदगी और साहस की कहानी से प्रेरित है. हालांकि सेंसर बोर्ड ने 'धुरंधर' और मोहित शर्मा की जिंदगी की कहानी में कोई लिंक नहीं पाया. साथ ही पिक्चर की स्टोरी लीक होने के बाद साफ हो गया है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है.

'धुरंधर' फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. उनके साथ सारा अर्जुन नजर आएंगी. कहा जा रहा है कि यह भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे हिंसक फिल्मों में से एक है. दर्शक इसके हॉलीवुड-लेवल स्केल और विजुअल्स की तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी. खबरें हैं कि मेकर्स 'धुरंधर' को दो हिस्सों में बना रहे हैं. दूसरा पार्ट 2026 में आएगा.

---- समाप्त ----