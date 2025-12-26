scorecardresearch
 
धुरंधर के सेट पर हीरो नहीं जासूस बनकर काम कर रहे थे रणवीर, को स्टार ने बताई वजह

धुरंधर की रिकॉर्डतोड़ कमाई के बीच नवीन कौशिक ने बताया कि कैसे रणवीर सिंह ने सेट पर खुद को स्टार नहीं बल्कि हम्जा बनाकर रखा. रैली सीन में उन्होंने खुद भीड़ संभाली और जानबूझकर FA9LA गाने में डांस नहीं किया. नवीन ने बताया कि रणवीर ने सेट पर सबकी मदद की.

रणवीर को मिला था Fa9la पर डांस करने का मौका? (Photo: Screengrab)
धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई को लेकर चर्चा में है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं लेकिन तारीफ ज्यादातर अक्षय खन्ना की हो रही है. फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने इस बारे में बात की. उन्होंने बताया कि क्या सच में अक्षय रणवीर पर भारी पड़े हैं. साथ ही नवीन ने इसका भी जिक्र किया कि कैसे रणवीर ने शूटिंग के दौरान रैली सीन में भीड़ को संभालने में मदद की थी. नवीन साथ ही अक्षय की एंट्री सॉन्ग पर रणवीर के ना डांस करने का भी जिक्र करते हैं.

'सेट पर रणवीर नहीं हम्जा होते थे'

नवीन ने बताया कि कैसे रणवीर ने सबकुछ हैंडल किया है. स्क्रीन से बातचीत में वो बोले कि एक्टर ने खुद इतना डाउन-टू-अर्थ और शांत-शालीन स्वभाव का बनाया है कि आप सोच में पड़ जाते हैं. नवीन के मुताबिक रणवीर खुद को कभी स्टार बनाकर सबके आगे पेश नहीं करते.

नवीन ने राजनीतिक रैली वाले सीन की शूटिंग याद की और कहा- रणवीर ने खुद को इस हद तक नीचे रखा कि वो रैली के सीन में भीड़ को खुद कंट्रोल कर रहे थे. लोग उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाते थे. रणवीर जानते थे कि अगर वो लोगों से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि क्या करना है, तो वो और अच्छा करेंगे. इसलिए वो वहां खड़े रहे, जबकि उनके हिस्से की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी.

नवीन ने आगे कहा कि- रणवीर को पता था कि अगर वो खुद को फिल्म का बड़ा स्टार बनाकर पेश करेंगे, तो बाकी लोग अपना बेस्ट काम नहीं कर पाएंगे. लोगों को उन्हें रणवीर नहीं, बल्कि हम्जा के तौर पर देखना चाहिए. एक ऐसा इंसान जो गैंग में शामिल होता है और धीरे-धीरे सबका दोस्त बन जाता है. सेट पर भी वो हमेशा सबके साथ दोस्ताना रहते थे, ताकि लोग उनसे डरें नहीं बल्कि उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करें.

अक्षय खन्ना के साथ FA9LA पर डांस करने वाले थे रणवीर?

नवीन कौशिक ने ये भी बताया कि अक्षय खन्ना के वायरल एंट्री सॉन्ग FA9LA में रणवीर सिंह डांस क्यों नहीं कर रहे थे. उन्होंने कहा- ये उनके किरदार की वजह से था. वो ऐसा इंसान है जो चुपचाप सब कुछ देखता है और लोगों के रिश्तों की बारीकियों को समझता है. वो एक जासूस है, और जासूस ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता. वो परछाइयों में रहना चाहता है, ताकि लोग उसे देखकर भूल जाएं. इसलिए जब सब नाच रहे होते हैं, तब वो अपने किरदार के मुताबिक चीजों को नोटिस कर रहा होता है.

नवीन ने आगे कहा कि- यही इस किरदार के साथ रणवीर की सबसे बड़ी कामयाबी है. लोग अक्षय सर के किरदार की बात कर रहे हैं और इस पर बहस चल रही है. यही जासूस का असली मकसद होता है. किसी जेम्स बॉन्ड की तरह चमक-दमक दिखाना आसान होता है, लेकिन जासूस ऐसा नहीं होता. ये रणवीर के करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम्जा नहीं चाहता कि कोई उसकी चर्चा करे. रणवीर ने वही किया जो इस किरदार की जरूरत थी.

रणवीर ने की स्टंट में मदद

नवीन ने आगे बताया कि रणवीर सिंह ने एक्शन सीन करने में अपने को-स्टार्स की काफी मदद की. वो बोले- उस सीन के दौरान मुझे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिल रही थीं. पूरा एक्शन सीक्वेंस 6–7 दिनों में शूट हुआ. इतने दिनों तक इमोशन बनाए रखना मुश्किल था. रणवीर ने मुझे गाइड किया क्योंकि उन्होंने बहुत एक्शन किया है. उन्होंने ऐसे टिप्स दिए जो शायद एक एक्टर समझ सकता है, लेकिन स्टंट कोऑर्डिनेटर नहीं.

