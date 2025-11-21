scorecardresearch
 

'धुरंधर' में दिखाए वॉयलेंस से नाराज यूजर्स, आदित्य धर के सपोर्ट में आए 'हक' के डायरेक्टर, बोले- अगर ये...

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है. इसमें दिखाए गए वायलेंस सीन्स पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं. अब इस फिल्म के सपोर्ट में फिल्म 'हक' के डायरेक्टर सामने आए हैं. उन्होंने इंडियन ऑडियंस पर सवाल उठाए हैं.

'धुरंधर' में दिखाई हिंसा को मिला इस डायरेक्टर का साथ (Photo: Youtube Screengrab)
फिल्ममेकर आदित्य धर 'उरी' के करीब सात सालों बाद अपनी फिल्म 'धुरंधर' लाने के लिए तैयार हैं. कुछ दिनों पहले इसका मच-अवेटेड ट्रेलर सामने आया, जिसने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया. हर किसी की जुबान पर सिर्फ रणवीर सिंह की फिल्म के चर्चे थे. लेकिन 'धुरंधर' को लेकर कुछ लोगों की सोच काफी अलग नजर आई.

'धुरंधर' के सपोर्ट में उतरे 'हक' के डायरेक्टर

फिल्म के ट्रेलर में कई सारे सीन्स दिखाए गए जिसमें काफी सारा खून-खराबा और वॉयलेंस नजर आया. ट्रेलर की शुरुआत में ही एक टॉर्चर सीन है, जिसमें अर्जुन रामपाल एक आदमी को टॉर्चर करते देखे जा सकते हैं. वहीं अक्षय खन्ना भी ट्रेलर में मारधाड़ करते दिखे. ऐसे में कई लोगों ने फिल्ममेकर और सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए. 

'धुरंधर' की तुलना रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' से भी की जा रही है. ऐसे में अब इस फिल्म के सपोर्ट में यामी गौतम की फिल्म 'हक' के डायरेक्टर सुपर्ण एस वर्मा आए हैं. उन्होंने X पर 'धुरंधर' की तारीफ करते हुए लिखा है, 'मैं धुरंधर में वॉयलेंस को लेकर हो रही चर्चाओं से हैरान हूं. अगर ये किसी और भाषा, कोरिया या जापानी फिल्म होती, तो इसे सिनेमा ब्रिलियंस का नाम दिया जाता.'

'अब समय आ गया है कि हम हिंदी सिनेमा और उसके फिल्मकारों का उसी जोश से जश्न मनाएं, जैसे हम सभी निर्माताओं और फिल्मों का मनाते हैं. हर फिल्म मेकर अपनी अनोखी आवाज, पहचान और बैकग्राउंड के साथ आता है. और मैं आदित्य धर और उनकी टीम द्वारा बनाई गई इस दुनिया और उनके किरदारों को देखकर हक्का-बक्का रह गया हूं.'

सुपर्ण की बातों से कई लोग सहमत दिखे हैं. यूजर्स उनकी बेबाकी की सराहना कर रहे हैं. बता दें कि आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जो 5 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना के अलावा संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन मेन लीड में नजर आएंगे. वहीं राकेश बेदी, सौम्या टंडन जैसे टीवी सितारे सपोर्टिंग रोल में दिखाई देंगे.

 

