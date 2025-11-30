'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग को मिली दमदार शुरुआत... क्या रणवीर सिंह को मिलेगी करियर की बेस्ट ओपनिंग?

'धुरंधर' का ट्रेलर देखने के बाद से ही बॉलीवुड फैन्स इसके लिए एक्साइटेड हैं. 4 मिनट लंबे ट्रेलर में मेकर्स ने जिस तरह कहानी के दमदार विलेन्स को पेश किया और हीरो को बचाए रखा, उससे फिल्म का माहौल सेट हो चुका है. 'धुरंधर' का टीजर देखकर ही जनता इसके लिए मूड बनाने लगी थी. फिर ट्रेलर, उसके बाद गानों से इसका क्रेज क्रेज बढ़ता नजर आ रहा है.

अब इस क्रेज का असली टेस्ट होना है क्योंकि 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. संडे को मेकर्स ने फिल्म के बुकिंग शुरू होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट शेयर की. और शुरुआत में ही 'धुरंधर' को बुकिंग में वो मोमेंटम मिलता नजर आ रहा है जो फिल्म की अच्छी परफॉरमेंस के लिए बहुत जरूरी है.

एडवांस बुकिंग को मिल रहा सॉलिड रिस्पॉन्स

साल की शुरुआत से ही 'धुरंधर' को सबसे दमदार पोटेंशियल वाली फिल्मों में गिना जा रहा था. फिल्म के प्रमोशनल एसेट्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मेकर्स ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए, रिलीज से 5 दिन पहले बुकिंग ओपन कर दी. संडे की शाम को मेकर्स ने 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग शुरू होने की अनाउंसमेंट शेयर की. थोड़ी ही देर में बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माय शो पर फिल्म ने ट्रेंडिंग टिकर पर जगह बना ली.

बुक माय शो पर संडे शाम को ही 'धुरंधर' के लिए एक घंटे में 1000 टिकट बिकते नजर आए. इस साल का ट्रेंड देखें तो जनता फिल्मों के लिए नाप-तौल कर टिकट बुक करती है और रिलीज से 24 घंटे पहले ही बुकिंग रफ्तार पकड़ती नजर आती है. लेकिन जिस तरह 5 दिन पहले ही 'धुरंधर' बुकिंग ट्रेंड्स में जगह बना रही है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े सॉलिड होने वाले हैं.

रणवीर के करियर की टॉप ओपनिंग

'धुरंधर' के स्टार रणवीर सिंह लॉकडाउन के बाद से ही एक बड़ी हिट के लिए तरस रहे हैं. लॉकडाउन के बाद से उनकी चार फिल्में रिलीज हुई हैं. इनमें से सिर्फ उनकी पिछली रिलीज 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ही बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है. उनकी बाकी तीन फिल्में '83', 'सर्कस' और 'जयेशभाई जोरदार' बड़ी फ्लॉप साबित हुई थीं.

अब ट्रेड को रणवीर से बड़ी हिट की उम्मीद है जिसके लिए 'धुरंधर' को तगड़ी ओपनिंग करने की जरूरत होगी. शायद, रणवीर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग की. अभी तक उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग 2018 की ब्लॉकबस्टर 'पद्मावत' से हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली थी.

रणवीर की अगली दो फिल्मों 'सिम्बा' और 'गली बॉय' की ओपनिंग भी 20 करोड़ रुपये की रेंज में थी. 'धुरंधर' को कम से कम इन फिल्मों से बड़ी ओपनिंग की जरूरत है. इसके लिए एडवांस बुकिंग दमदार चाहिए. और जिस तरह फिल्म की बुकिंग को स्टार्ट मिला है, उससे उम्मीद जरूर जगती है कि 'धुरंधर' बड़ा धमाका कर सकती है.

