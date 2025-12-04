उम्मीद से स्लो 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग! ट्रेलर-गानों से बना भौकाल पर ये बातें बनीं स्पीड-ब्रेकर

शुक्रवार को अब बस कुछ घंटे बाकी हैं. और 'धुरंधर' देखने के लिए एक्साइटेड जनता मूड में आ चुकी है. रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बेस्ड है. फिल्म का ट्रेलर बहुत जबरदस्त था और ट्रेलर देखने के बाद लोग फिल्म की खूब चर्चा कर रहे थे. 'धुरंधर' के टाइटल ट्रैक और 'इश्क जलाकर' गाने को भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला.

जैसा माहौल बन रहा था, उससे लगा कि 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग खुलते ही टिकट हाथोंहाथ बिकने लगेंगे. संडे को जब फिल्म की एडवांस बुकिंग खुली तो शुरुआत में लगा भी कि ऐसा ही माहौल बन रहा है. मगर रिलीज से एक दिन पहले, फिल्म की बुकिंग वैसी नहीं नजर आ रही, जिसकी उम्मीद पहले की जा रही थी.

कैसी है 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग?

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि बुधवार का दिन खत्म होने तक 'धुरंधर' के लिए नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में करीब 66 हजार टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे. वैसे तो ये एक ठीकठाक मजबूत आंकड़ा है. लेकिन साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में गिनी जा रही फिल्म के लिहाज से 'धुरंधर' की बुकिंग बहुत सॉलिड नहीं कही जा सकती. रिलीज से एक दिन पहले इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट 'छावा' के लिए 1 लाख 29 हजार टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे. यानी इसकी एडवांस बुकिंग, रिलीज से एक दिन पहले, 'धुरंधर' से दोगुनी थी.

साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट 'सैयारा' के लिए रिलीज से एक दिन पहले 90 हजार टिकट नेशनल चेन्स में बुक हो चुके थे. इसका ओपनिंग कलेक्शन 21 करोड़ से ज्यादा था. जबकि 'छावा' का ओपनिंग कलेक्शन 31 करोड़ था. 'स्त्री 2', 'एनिमल', 'गदर 2' जैसी फिल्मों को 30 करोड़ या उससे ज्यादा की ओपनिंग मिली थी.

और ये तब हुआ जब रिलीज से एक दिन पहले इनके कम से कम 1 लाख टिकट एडवांस में बुक हुए थे. मगर 'धुरंधर' इन सभी के मुकाबले काफी पीछे नजर आ रही है. जबकि फिल्म को शुरुआत में तगड़ा माहौल मिलता नजर आ रहा था. तो फिर बुकिंग स्लो क्यों पड़ी? इसकी कई वजहें हैं.

1. लंबा ट्रेलर

'धुरंधर' के 4 मिनट लंबे ट्रेलर ने फिल्म का माहौल तगड़ा बना दिया था. मगर इस ट्रेलर की लंबाई की वजह से दो बड़ी दिक्कतें भी आईं. थिएटर्स में फिल्मों से पहले जो ट्रेलर चलते हैं, उनमें 'धुरंधर' का ट्रेलर नहीं चलाया जा सकता था क्योंकि ये ज्यादा लंबा है. इसलिए थिएटर्स में इसका टीजर ही चलाया जा रहा है. फिल्मों की प्रमोशन में इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है. लेकिन इंस्टाग्राम पर लंबे वीडियोज को भाव कम मिलता है. अभी कुछ समय पहले तो वहां रील्स की ड्यूरेशन 3 मिनट की गई है. उससे लंबे वीडियोज पोस्ट के तौर पर शेयर होते हैं. 'धुरंधर' का ट्रेलर तीन मिनट से भी लंबा है. इसलिए ये एक छोटा सा खेल हो गया.

2. प्रमोशन की इमेज और रणवीर सिंह का रिकॉर्ड

'धुरंधर' के हीरो रणवीर सिंह दो साल बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं. लेकिन उनकी फिल्म का प्रमोशन, इवेंट्स सब कुछ गायब सा है. ग्राउंड पर फिल्म प्रमोशन की कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही. बहुत लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि 'धुरंधर' जैसी कोई फिल्म आ रही है. ट्रेलर को अगर दमदार रिस्पॉन्स मिले तो भी रिलीज तक माहौल बनाए रखना और लोगों को अपनी फिल्म के बारे में अवेयर करना भारी काम होता है. ये काम जो अच्छे से कर लेता है, उसकी फिल्म चलती है. लेकिन 'धुरंधर' इस मामले में कमजोर पड़ गई.

रणवीर की आखिरी रिलीज 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (2023) थी. मगर इस हिट फिल्म से ज्यादा लोगों को ये याद है कि उनकी तीन फिल्में '83', 'जयेशभाई जोरदार' और 'सर्कस' लगातार फ्लॉप हुई थीं. 'रॉकी-रानी' चली जरूर थी मगर ये 'बाजीराव मस्तानी', 'राम लीला' या 'सिम्बा' लेवल की तगड़ी हिट नहीं थी.

3. भारत-पाक कंटेंट की भरमार

पिछले कुछ समय से फिल्मों और वेब सीरीज में भारत-पाकिस्तान का पंगा बार-बार उतरता रहा है. इस टॉपिक पर लगातार इतना कंटेंट आ चुका है कि लोग अब इससे ऊबने लगे हैं. लॉकडाउन के बाद से अबतक करीब 15 फ़िल्में और शोज में भारत-पाक मुद्दा आ चुका है. 'धुरंधर' के प्लॉट में भी ये एंगल है. हालांकि इसमें इस प्लॉट की कहानी बहुत नई और अनोखी है. मगर वहां तक जनता तभी पहुंचती है जब रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ उनके सामने पहुंचते हैं.

4. फिल्म की लंबाई और रेटिंग

'धुरंधर' साढ़े तीन घंटे से लंबी फिल्म है. फिल्मों की लंबाई जनता तभी बर्दाश्त कर पाती है जब उन्हें यकीन हो कि प्रोडक्ट दमदार होने वाला है. जैसे 'एनिमल' या 'पुष्पा 2' के साथ हुआ क्योंकि दोनों ही फिल्मों के आने से पहले जी जनता इनके स्वागत के लिए तैयार बैठी थी. जबतक 'धुरंधर' के शुरुआती शोज से ये नहीं सामने आएगा कि फिल्म साढ़े तीन घंटे आपको फांसने में कामयाब है या नहीं, तबतक लोगों के दिमाग में संशय रहेगा. संशय की एक वजह फिल्म की 'A' रेटिंग भी है. 'धुरंधर' में हिंसा वगैरह बहुत है इसलिए इसे 'एडल्ट ओनली' रेटिंग दी गई है. इससे एक तो फैमिली ऑडियंस कटती है. ऊपर से स्क्रीन पर अत्यधिक खून-खच्चर देखने वाले भी किनारे हो जाते हैं.

5. गैर जरूरी विवाद

हाल ही में रणवीर ने एक इवेंट में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने 'कांतारा चैप्टर 1' स्टार ऋषभ शेट्टी की तारीफ करते हुए, उनके एक सीन की नकल कर दी. मगर उनकी इस हरकत को जनता ने सही नहीं माना. 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्म लेकर आ रहे रणवीर, रिलीज से ठीक पहले विवादों में आ गए. एक तो लॉकडाउन के बाद उनकी इमेज कमजोर चल रही है. ऊपर से उनके नए विवाद ने फिर से फिर से थोड़ा माहौल बिगाड़ दिया. अब रणवीर इसके लिए माफी तो मांग चुके हैं, मगर तबतक नुकसान हो गया.

'धुरंधर' की बुकिंग बहुत कमजोर नहीं है, बस अनुमानों के मुकाबले स्लो है. और इसकी वजह ऑडियंस के मन के कई संशय हैं. शुक्रवार सुबह अगर फिल्म की रिपोर्ट्स अच्छी रहीं, रिव्यू सॉलिड मिले और जनता ने तारीफ की, तो ये संशय दूर हो जाएंगे. स्लो एडवांस बुकिंग की भरपाई, स्पॉट-बुकिंग से हो जाएगी. मगर देखने वाली बात यही है कि 'धुरंधर' दर्शकों को इम्प्रेस करने में कितनी कामयाब होगी.

