‘पापा को मरते नहीं देख सकता’, जब बॉबी ने कहा था, धर्मेंद्र की मौत का सीन देख खूब रोए

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र ने हम सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. 24 नवंबर के दिन उनके परिवार द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान एक्टर के बड़े बेटे सनी देओल काफी मायूस दिखे. धर्मेंद्र के लिए उनका परिवार काफी भावुक रहता था. जब भी उनका जिक्र होता था, दोनों बेटों की आंखें नम हो जाती थीं.

अपने पिता धर्मेंद्र के लिए भावुक दोनों बेटे

सनी देओल और बॉबी देओल को अक्सर देखा गया कि वो अपने पिता की बातें करते हुए इमोशनल हो जाते थे. ऐसे अनगिनत पल हैं जब हमने धर्मेंद्र के लिए उनके बेटों को पोजेसिव होता देखा. जब धर्मेंद्र बीमार हुए थे, तब भी सनी और बॉबी काफी इमोशनल नजर आए. ऐसे में अब चूंकि उनके पिता उनके बीच मौजूद नहीं रहे, तो उनका दर्द कैसा होगा इसकी कल्पना कर पाना भी बेहद मुश्किल है.

कई सालों पहले बॉबी देओल अपने पिता को लेकर भावुक हुए थे, जब करण जौहर की फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' रिलीज हुई थी. उस फिल्म में धर्मेंद्र का अहम रोल था. उन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से सभी को इंप्रेस किया, मगर फिल्म के दौरान लोगों को इमोशनल होने पर भी मजबूर किया. उस फिल्म में उनके किरदार की मौत हो जाती है. ये पल बेटे बॉबी के लिए बेहद मुश्किल था.

जब धर्मेंद्र को स्क्रीन पर मरते नहीं देख पाए थे बॉबी

एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने बताया था कि कैसे वो फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान उठकर निकल गए थे, क्योंकि वो अपने पिता को स्क्रीन पर मरते नहीं देख सके थे. बॉबी ने फिल्म 'रॉकी रानी...' में धर्मेंद्र के किरदार के लिए कहा था, 'वो किरदार अगर कोई और करता तो मजा नहीं आता. पापा ने उसे जादुई बनाया. दरअसल, जब मैं वो फिल्म देख रहा था, मुझे कहानी नहीं मालूम थी. मेरे पापा का किरदार उसमें मर जाता है, मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी.'

'करण जौहर ने फिल्म का ट्रायल रखा था और मैं वहां अपने आंसू नहीं रोक पाया क्योंकि मेरे पापा पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें वैसे देखकर खुद को काबू नहीं कर पाया और वहां से उठकर चला गया और फिल्म का एंड नहीं देख पाया. क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं, हम एक-दूसरे से बेहद प्यार करते हैं. हम आपस में एक कनेक्टेड फैमिली की तरह हैं. मुझे मालूम है कि वो एक किरदार प्ले कर रहे थे, लेकिन तब भी. जब मैंने एनिमल की थी, तब मेरी मां मेरे मरने वाला सीन नहीं देख पाई थीं.'

बता दें कि धर्मेंद्र की फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' साल 2023 में आई थी, जो उस वक्त हिट हुई थी. ये साल पूरे देओल परिवार के लिए खास था क्योंकि उस साल धर्मेंद्र के दोनों बेटों सनी और बॉबी की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ने में कामयाब हुई थीं. अब धर्मेंद्र की आखिरी झलक हमें फिल्म 'इक्कीस' में देखने मिलेगी, जो 25 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी.

