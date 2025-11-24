scorecardresearch
 

क्यों सलमान को तीसरा बेटा कहते थे धर्मेंद्र? हीमैन के जाने से टूटे दबंग खान

धर्मेंद्र और सलमान खान के बीच का रिश्ता हमेशा से पिता-बेटे जैसा रहा है. धर्मेंद्र ने खुद कई बार कहा था कि अगर कभी उनकी बायोपिक बने तो सलमान खान उनका किरदार निभाएं. सलमान और धर्मेंद्र का ये रिश्ता सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा रहा.

धर्मेंद्र चाहते थे सलमान करें उनकी बायोपिक (Photo: Instagram @aapkadharam/AajTak)
धर्मेंद्र चाहते थे सलमान करें उनकी बायोपिक (Photo: Instagram @aapkadharam/AajTak)

धर्मेंद्र संग बॉलीवुड के दंबग सलमान खान का रिश्ता बेहद खास रहा. कई मौकों पर सलमान उन्हें अपना पिता समान बता चुके हैं, वहीं धर्मेंद्र के दिल में अगर किसी एक एक्टर के लिए बेहद खास जगह थी, तो वो सलमान खान थे. दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता रहा. धर्मेंद्र सलमान को इतना पसंद करते थे कि वो कहते थे कि अगर कभी उनकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने, तो सलमान उनके किरदार को निभाएं.

सलमान खान से धर्मेंद्र का खास रिश्ता

एक पुराने इंटरव्यू में जब धर्मेंद्र से पूछा गया था कि आप किसे अपनी बायोपिक के लिए चूज करेंगे तो, उन्होंने कहा था,“सलमान खान. मुझे लगता है कि उसमें मेरी जैसी कई खूबियां हैं. वो मुझे पर्दे पर बिल्कुल सही तरीके से दिखा सकेगा.”

सलमान के लिए धर्मेंद्र का प्यार

सालों पहले, अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना के ट्रेलर लॉन्च के दौरान धर्मेंद्र ने सलमान के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था,“आज अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भी बुलाऊं, तो सब मेरे परिवार के लिए सम्मान की वजह से आ जाएंगे. सलमान बहुत अच्छा इंसान है. मैं उसे बहुत प्यार करता हूं. वो शानदार, सच्चा और दिल का साफ व्यक्ति है.”

धर्मेंद्र ने याद करते हुए बताया था, “एक बार मैं झील के पास फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तब मैंने पहली बार सलमान को देखा. वो उस समय बहुत शर्मीले थे और आज भी हैं. शूटिंग के दौरान कैमरा झील में गिर गया था, और सलमान बिना सोचे-समझे पानी में कूद गए और कैमरा निकाल लाए. तभी मैंने सोचा- ये बहुत बहादुर भी है. वो बहुत भावुक इंसान है. अगर इंसान अच्छा नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं.”

जब सलमान ने बताया क्यों खास हैं धर्मेंद्र 

सलमान ने एक शो के दौरान कहा था कि- मैंने हमेशा धर्मेंद्र जी को फॉलो किया है. वो जितने गुड लुकिंग हैं, उतनी मासूमियत उनके चेहरे पर है. वो सबसे ज्यादा अच्छे दिखने वाले शख्स हैं. चेहरे पर इतनी खूबसूरती और बॉडी उतनी ही मर्दाना.   

एक फिल्म, बाकी कैमियो

मालूम हो कि, धर्मेंद्र और सलमान खान 'प्यार किया तो डरना क्या' फिल्म में साथ काम कर चुके हैं. इस फिल्म में भी दोनों के बीच बेहद खास बॉन्ड दिखा था. इसके अलावा दोनों ने साथ में ओम शांति ओम फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दिया था. वहीं धर्मेंद्र की 'यमला पगला दीवाना: फिर से' में सलमान स्पेशल कैमियो करते दिखे थे.

---- समाप्त ----
