scorecardresearch
 

Feedback

धर्मेंद्र का वो घर जहां बीता उनका बचपन, लुधियाना में ऐसा था 'ही-मैन' का आशियाना

एक्टर धर्मेंद्र का चले जाना सभी फैंस के लिए एक बड़े सदमे की तरह है. उनकी जर्नी किसी भी इंसान के लिए प्रेरणा के समान है. ऐसे में आइए, धर्मेंद्र के लुधियाना वाले घर पर एक नजर डालते हैं, जहां उनका पूरा बचपन बीता था.

Advertisement
X
धर्मेंद्र का लुधियाना वाला घर (Photo: Instagram @aapkadharam)
धर्मेंद्र का लुधियाना वाला घर (Photo: Instagram @aapkadharam)

हिंदी सिनेमा के एक युग का आज अंत हुआ है. बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. 24 नवंबर के दिन उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया जहां पूरी इंडस्ट्री भी पहुंची. हर बड़े सितारे ने धर्मेंद्र को अंतिम श्रद्धांजलि दी. 

धर्मेंद्र का लुधियाना स्थित घर जहां बीता उनका बचपन

धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक थे. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का हर कोई दीवाना था. उन्होंने लगभग छह दशकों तक फैंस को एंटरटेन किया. धर्मेंद्र की जर्नी भी अपने आप में किसी प्रेरणा से कम नहीं. वो लुधियाना से मुंबई तक एक लंबा सफर करके पहुंचे थे. एक्टर अपनी जवानी से ही हैंडसम थे और अपनी दमदार पर्सनैलिटी से लोगों का दिल जीत चुके थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra Death (Photo/PTI File)
Film wrap: अलविदा कह गए धर्मेंद्र, जीवनभर रहा इस बात का मलाल 
Dharmendra
Dharmendra कितने पढ़े-लिखे थे? जानें 
शंखनाद: बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का हुआ निधन, देश में शोक की लहर 
हल्ला बोल: बॉलीवुड को रुला गए शोले के वीरू, अंतिम संस्कार पर उमड़ी भारी भीड़ 
Dharmendra last film with Amitabh bachchan grandson
धर्मेंद्र संग हिट थी अमिताभ की जोड़ी, बिग बी के नाती अगस्त्य संग आएगी आखिरी फिल्म 

धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था. उनका बचपन लुधियाना स्थित साहनेवाल गांव में बीता, जहां एक्टर बड़े हुए और वहीं से उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने का सपना देखा. धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण देओल लालटन कलां गांव के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे. एक्टर ने अपनी पढ़ाई उसी स्कूल से पूरी की थी. 

धर्मेंद्र साहनेवाल गांव के जिस घर में रहते थे, वो घर आज भी मौजूद है. एक्टर जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसमें आज भी बच्चे पढ़ने आते हैं. तो आइए, आपको उनके बचपन के घर और स्कूल की झलक दिखाते हैं.

Advertisement

ऐसा दिखता है धर्मेंद्र का लुधियाना वाला घर

धर्मेंद्र को दें श्रद्धांजलि

इस स्कूल में पढ़ते थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने अपने जीवन के 25 साल लुधियाना में बिताए थे, जिसके बाद वो 1960 में मुंबई फिल्मों में काम के लिए चले गए. एक्टर की पहली फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' भी उसी साल रिलीज हुई थी. हालांकि धर्मेंद्र को अपनी सक्सेस के लिए कुछ पलों का इंतजार करना पड़ा. उन्हें अपने करियर की पहली हिट फिल्म 1961 में आई 'शोला और शबनम' से मिली. 

बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर, 1935 को हुआ था. उन्होंने अपने जीवन में दो शादियां की थीं. उनकी पहली शादी प्रकाश कौर संग 1954 में हुई थी, जब वो सिर्फ 19 साल के थे. धर्मेंद्र ने दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से 1980 में की थी. एक्टर के छह बच्चे हैं, जिसमें से चार उन्हें पहली शादी से, तो दो उन्हें दूसरी शादी से हुए.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement