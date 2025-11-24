धर्मेंद्र का वो घर जहां बीता उनका बचपन, लुधियाना में ऐसा था 'ही-मैन' का आशियाना

हिंदी सिनेमा के एक युग का आज अंत हुआ है. बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. 24 नवंबर के दिन उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया जहां पूरी इंडस्ट्री भी पहुंची. हर बड़े सितारे ने धर्मेंद्र को अंतिम श्रद्धांजलि दी.

धर्मेंद्र का लुधियाना स्थित घर जहां बीता उनका बचपन

धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक थे. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का हर कोई दीवाना था. उन्होंने लगभग छह दशकों तक फैंस को एंटरटेन किया. धर्मेंद्र की जर्नी भी अपने आप में किसी प्रेरणा से कम नहीं. वो लुधियाना से मुंबई तक एक लंबा सफर करके पहुंचे थे. एक्टर अपनी जवानी से ही हैंडसम थे और अपनी दमदार पर्सनैलिटी से लोगों का दिल जीत चुके थे.

धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था. उनका बचपन लुधियाना स्थित साहनेवाल गांव में बीता, जहां एक्टर बड़े हुए और वहीं से उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने का सपना देखा. धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण देओल लालटन कलां गांव के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे. एक्टर ने अपनी पढ़ाई उसी स्कूल से पूरी की थी.

धर्मेंद्र साहनेवाल गांव के जिस घर में रहते थे, वो घर आज भी मौजूद है. एक्टर जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसमें आज भी बच्चे पढ़ने आते हैं. तो आइए, आपको उनके बचपन के घर और स्कूल की झलक दिखाते हैं.

ऐसा दिखता है धर्मेंद्र का लुधियाना वाला घर

इस स्कूल में पढ़ते थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने अपने जीवन के 25 साल लुधियाना में बिताए थे, जिसके बाद वो 1960 में मुंबई फिल्मों में काम के लिए चले गए. एक्टर की पहली फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' भी उसी साल रिलीज हुई थी. हालांकि धर्मेंद्र को अपनी सक्सेस के लिए कुछ पलों का इंतजार करना पड़ा. उन्हें अपने करियर की पहली हिट फिल्म 1961 में आई 'शोला और शबनम' से मिली.

बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर, 1935 को हुआ था. उन्होंने अपने जीवन में दो शादियां की थीं. उनकी पहली शादी प्रकाश कौर संग 1954 में हुई थी, जब वो सिर्फ 19 साल के थे. धर्मेंद्र ने दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से 1980 में की थी. एक्टर के छह बच्चे हैं, जिसमें से चार उन्हें पहली शादी से, तो दो उन्हें दूसरी शादी से हुए.

