Dharmendra Health Update: डॉक्टरों की निगरानी में धर्मेंद्र, अस्पताल में मिलने पहुंचे सुपरस्टार सलमान खान

दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत इस समय स्थिर बनी हुई है. अगले 48 घंटे तक वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे. इस बीच उनका हाल जानने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अस्पताल पहुंचे हैं.



सलमान खान पहुंचे हॉस्पिटल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान देओल परिवार के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करते हैं. इस बीच सलमान, धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने का सुनकर उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे हैं. उन्हें कैजुअल लुक में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एंट्री लेते देखा गया है.

हेमा मालिनी ने क्या कहा?

धर्मेंद्र की पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, 'मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद देती हूं, जो अस्पताल में निगरानी में हैं. उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से उनके कल्याण और जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की रिकवेस्ट करती हूं.