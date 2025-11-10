scorecardresearch
 

Feedback

Dharmendra Health Update: डॉक्टरों की निगरानी में धर्मेंद्र, अस्पताल में मिलने पहुंचे सुपरस्टार सलमान खान

एक्टर धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वेंटिलेटर पर होने की खबरों के बीच उनकी टीम ने कहा कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है. वहीं इस बीच सुपरस्टार सलमान खान उनका हाल जानने पहुंचे हैं.

Advertisement
X
धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे सलमान खान (Photo: Yogen Shah)
धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे सलमान खान (Photo: Yogen Shah)

दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत इस समय स्थिर बनी हुई है. अगले 48 घंटे तक वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे. इस बीच उनका हाल जानने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अस्पताल पहुंचे हैं.

सलमान खान पहुंचे हॉस्पिटल
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान देओल परिवार के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करते हैं. इस बीच सलमान, धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने का सुनकर उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे हैं. उन्हें कैजुअल लुक में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एंट्री लेते देखा गया है.



हेमा मालिनी ने क्या कहा?
धर्मेंद्र की पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, 'मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद देती हूं, जो अस्पताल में निगरानी में हैं. उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से उनके कल्याण और जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की रिकवेस्ट करती हूं.

Live TV

— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 10, 2025


एक्टर की एक बेटी विदेश से पहुंची
धर्मेंद्र का पूरा परिवार इस समय अस्पताल में मौजूद है. उनकी बेटी ईशा देओल भी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची हैं. इस दौरान उनके चेहरे पर काफी परेशानी देखने को मिली. वहीं जानकारी ये आ रही है कि धर्मेंद्र की दूसरी बेटी कल विदेश से लौटेंगीं.

सम्बंधित ख़बरें

abhishek bajaj ex wife, bigg boss 19
दबंग अंदाज-टॉप 3 में रहने के हकदार! अभिषेक को निकालकर BB ने की गलती? 
गौरव खन्ना (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial)
इन दो हसीनाओं पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, कौन हुआ शो से बाहर? 
Daboo Malik Amaal Mallik
अमाल का पक्ष लेते हैं सलमान? पिता ने किया इनकार, बोले- उन्होंने बचाई मेरी जान 
नीलम गिरी (Photo: Instagram @neelamgiri_)
भोजपुरी हसीना को सलमान ने किया बेनकाब, बोले- ये दोगलापन... 
Amaal Tanya Salman Bigg Boss 19
Salman ने उठाए Tanya Mittal के गेम प्लान पर सवाल! 
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement