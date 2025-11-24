'मेरा बड़ा बेटा...' धर्मेंद्र की आवाज सुन इमोशनल हुए फैंस, आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का नया पोस्टर रिलीज

बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है. धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के वो सितारे थे, जिन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस दीवाने रहते थे. एक्टर ने करीब छह दशकों तक फिल्मों में काम किया. अब फैंस उन्हें बहुत जल्द आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं.

धर्मेंद्र की आवाज के साथ 'इक्कीस' का पोस्टर

धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' में नजर आएंगे. इसमें उनका बेहद अहम रोल है. धर्मेंद्र फिल्म में दिवंगत लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता का रोल निभाएंगे. एक्टर के निधन की खबर के दौरान मेकर्स ने उनका एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें सिर्फ धर्मेंद्र की आवाज सुनाई दे रही है.

पोस्टर में धर्मेंद्र का इंटेंस लुक दिख रहा है. उसके साथ-साथ एक्टर अपनी आवाज में कह रहे हैं, 'और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा इक्कीस का रहेगा.' फैंस इस पोस्टर को देखकर काफी इमोशनल हो गए हैं. हर कोई इस पोस्ट में धर्मेंद्र की आवाज सुनकर भावुक हो गया है. लेजेंडरी एक्टर को आखिरी बार सुनना हर किसी को छू गया है.

धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दें

धर्मेंद्र का जाना उनके परिवार के साथ-साथ फैंस के लिए भी एक बड़ा धक्का है. जब एक्टर की तबीयत खराब हुई थी, तब भी फैंस उनकी अच्छी सेहत और जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे. अब धर्मेंद्र के निधन के बाद, फैंस बहुत दुखी हैं. वो सोशल मीडिया पर एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

किसपर आधारित है फिल्म 'इक्कीस'?

फिल्म 'इक्कीस' दरअसल, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीर गाथा पर आधारित है. 1971 की लड़ाई में, अरुण खेत्रपाल ने अकेले दम पर पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था. उनका टैंक काफी खराब हालत में था, लेकिन वो तब भी अंत तक डटे रहे और दुश्मनों को मार गिराया था. अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य, उन्हीं का किरदार निभाते नजर आएंगे.

इस फिल्म में जयदीप अहलावत, दीपक डोबरियाल, विवान शाह और राहुल देव जैसे एक्टर्स भी शामिल है. फिल्म 'इक्कीस' से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. ये फिल्म श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है, जो 25 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी.

