धर्मेंद्र संग हिट थी अमिताभ की जोड़ी, बिग बी के नाती अगस्त्य संग आएगी आखिरी फिल्म

बॉलीवुड ने अपना सबसे बड़ा सितारा खो दिया है. धर्मेंद्र, जिन्हें हर कोई हिंदी सिनेमा का 'ही-मैन' कहता था, वो अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. धर्मेंद्र बॉलीवुड का वो चिराग थे, जिन्होंने अपनी रौशनी से कई पीढ़ियों को एक्टर बनने के लिए प्रेरित किया था. अब उनके निधन से परिवार समेत पूरा बॉलीवुड और फैंस सदमे में हैं.

धर्मेंद्र को अमिताभ ने दी अंतिम विदाई

धर्मेंद्र ने अपने छह दशक के फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिलीवर की थीं. यूं तो उनकी जोड़ी कई हीरोइन्स के साथ बनी और हिट हुई. लेकिन एक जोड़ी उनकी अमिताभ बच्चन संग भी बनी, जिसे युगों-युगों तक याद किया जाता है. फिल्म 'शोले' में दोनों ने 'जय वीरू' का किरदार निभाकर जैसे दोस्ती की एक मिसाल कायम की थी.

अमिताभ और धर्मेंद्र कई बार पब्लिकली अपनी दोस्ती के बारे में बात कर चुके हैं. धर्मेंद्र ने हमेशा अमिताभ को अपना छोटा भाई कहा. बिग बी भी धर्मेंद्र के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे. ऐसे में आज जब धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ, तब अमिताभ वहां अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद रहे.

उनके साथ अभिषेक बच्चन और नाती अगस्त्य भी थे, जो धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. अंतिम संस्कार में पहुंचने के दौरान बिग बी के चेहरे पर चिंता और मायूसी साफ झलक रही थी.

धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दें

अमिताभ और धर्मेंद्र ने करीब 23 फिल्मों में साथ काम किया था. दोनों पहली बार साथ 1975 में आई फिल्म 'छुपके छुपके' में नजर आए थे, जो एक कॉमेडी फिल्म थी. इसके बाद दोनों की कई फिल्में साथ आईं, जिसमें से कुछ में कैमियो थे तो कुछ सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस. मगर उनकी अधिक्तर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थीं. अब ऑडियंस उनकी जोड़ी एक आखिरी बार थिएटर्स में दोबारा देख सकेगी. उनकी फिल्म 'शोले' 12 दिसंबर के दिन थिएटर्स में दोबारा री-रिलीज हो रही है.

अब बिग बी के नाती संग आखिरी बार फिल्म में दिखेंगे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने लगभग हर पीढ़ी के एक्टर संग काम किया है. अब वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य के साथ भी फिल्म 'इक्कीस' में नजर आएंगे, जो उनकी आखिरी फिल्म भी होने वाली है. कुछ हफ्तों पहले फिल्म का ट्रेलर भी सामने आया था, जिसमें हमें धर्मेंद्र की झलक देखने को मिली थी.

अब जब फैंस को धर्मेंद्र के निधन की खबर मिली, तो वो दोबारा उनकी झलक पाने के लिए 'इक्कीस' का ट्रेलर देखने पहुंच गए. वो कमेंट सेक्शन में एक्टर को आखिरी बार श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए. बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाएंगे. ये फिल्म 25 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी.

