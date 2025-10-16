'दिल्ली क्राइम 3' की रिलीज डेट आई सामने, नेटफ्लिक्स पर इस दिन खुलेंगे कई राज

नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन का टीजर सामने आ गया है. इसके साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है.

शो में इस बार दिल्ली के क्राइम का एक नया चैप्टर खुलने वाला है. जो पूरे देश को हिला कर रख देता है. वहीं इस सीजन को और भी मजेदार बनाने के लिए मेकर्स ने इस बार नए चेहरों को शो में कास्ट किया है.

शेफाली शाह किस नए केस की गुत्थी सुलझाएगी?

टीजर की शुरुआत में बड़ी दीदी का जिक्र किया जाता है. जिसके बाद हुमा कुरैशी को दिखाया जाता है. यानी बड़ी दीदी कोई और नहीं बल्कि हुमा कुरैशी ही है. जो युवा लड़कियों का सौदा करके अपना साम्राज्य खड़ा करती है. इसकी कहानी एक बड़े पैमाने पर मानव तस्करी (human trafficking) रैकेट के इर्द-गिर्द घूमती है. इस गिरोह को कौन चला रहा है. ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक्ट्रेस शेफाली शाह फिर मैडम सर बनकर बड़ी गुत्थी सुलझाने के लिए आ रही हैं. बता दें कि पहले सीजन में 'निर्भया केस' की कहानी दिखाई गई थी. दूसरे सीजन में 'चड्ढी बनियान गैंग' को एक्सपोज किया गया था.

शेफाली शाह ने क्या कहा?

इस सीरीज की डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का रोल प्ले कर रहीं शेफाली शाह ने कहा, 'मैडम सर के रूप में वापसी करना हमेशा बेहद पर्सनल एहसास होता है. मेरे लिए और आज के समय में उनकी अहमियत मेरी नजरों में और भी बढ़ गई है. वर्तिका एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही हैं जो न सिर्फ सीमाओं के पार है, बल्कि रोजमर्रा के समाज की छाया में भी मौजूद है. मानव तस्करी सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं है, यह एक ऐसे समाज का लक्षण है जो नज़रअंदाज करता है. लेकिन वर्तिका अपनी असली पहचान के साथ लड़ती रहती हैं, भले ही इसका मतलब इस काली दुनिया के चंगुल से सिर्फ एक जान बचाना ही क्यों न हो.'

हुमा कुरैशी ने क्या कहा?

वहीं मीना के रूप में इस फ्रैंचाइजी में शामिल हुईं हुमा कुरैशी ने कहा, 'एक निगेटिव रोल प्ले करना, खासकर मीना जैसे किरदार की एक शक्तिशाली लेकिन बेचैन करने वाला अनुभव था. वह आघात से ग्रस्त है, फिर भी उसका नियंत्रण बहुत मज़बूत है. वह एक ऐसी महिला है जो पीड़ित और अपराधी दोनों है. यही बात मुझे दिल्ली क्राइम की ओर अट्रैक्ट करती है, इसकी ईमानदारी. यह कभी भी महिमामंडन या सनसनीखेज नहीं बनाती. यह हमें उन असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है जो अक्सर साफ नजर आती हैं.'

कब स्ट्रीम होगी ये सीरीज?

दिल्ली क्राइम सीजन 3 का प्रीमियर 13 नवंबर 2025 को केवल नेटफ्लिक्स पर होगा. गोल्डन कारवां और एसके ग्लोबल एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन में बनीं इस सीरीज को तनुज चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है. वहीं तनुज चोपड़ा, अनु सिंह चौधरी, अपूर्व बख्शी, माइकल होगन, मयंक तिवारी, शुभ्रा स्वरूप ने इसकी कहानी लिखी है. इस सीरीज में शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, राजेश तैलंग, हुमा कुरेशी, सयानी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, जया भट्टाचार्य, केली दोरजी, अंशुमान पुष्कर जैसे बड़े चेहरे नजर आएंगे.



