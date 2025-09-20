scorecardresearch
 

1-2 नहीं, दीपिका पादुकोण ठुकरा चुकी हैं कई बड़ी फिल्मों का ऑफर, क्या रही वजह?

दीपिका पादुकोण कई बड़े प्रोजेक्ट्स से बाहर हो चुकी हैं, जिनमें स्पिरिट, कल्कि 2898 AD, फास्ट एंड फ्यूरियस 7, धूम 3, सुल्तान, प्रेम रतन धन पायो, रॉकस्टार, गंगूबाई काठियावाड़ी और जब तक है जान शामिल हैं. दीपिका के इन फिल्मों से बाहर होने की वजह डेट इश्यू और कमजोर किरदार होना बताया गया.

दीपिका ने छोड़ी ये फिल्में (Photo: Instagram @deepikapadukone)
बॉलीवुड डीवा दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में शुमार की जाती हैं. वो इन दिनों मदरहुड फेज को एंजॉय कर रही हैं. पिछली बार उन्हें सिंघम 3 में देखा गया था. फैंस उन्हें फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इस बीच दीपिका के बैक टू बैक फिल्म से बाहर होने से फैंस परेशान हैं.

पहले स्पिरिट और अब कल्कि 2898 AD के सीक्वल से दीपिका के बाहर होने की न्यूज से सभी को झटका लगा है. इसे लेकर तमाम वजहों को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है. लेकिन दीपिका और मेकर्स ने वजह का खुलासा नहीं किया है.

दीपिका ने ठुकराईं ये फिल्में

वैसे ये पहली बार नहीं है जब दीपिका किसी बड़े प्रोजेक्ट से बाहर हुई हो. अब उन्हें निकाला गया था या वो खुद किन्हीं वजहों से फिल्म से बाहर हुई थीं, ये तो वो ही बेहतर बता सकती हैं. लेकिन दीपिका के इन प्रोजेक्ट्स से अलग होने की बॉलीवुड गलियारों में खूब चर्चा हुई थी. जानते हैं उनक मूवीज के बारे में.

फास्ट एंड फ्यूरियस 7 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका को फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में रोल ऑफर हुआ था. लेकिन डेट इश्यूज की वजह से एक्ट्रेस को ये ऑफर ठुकराना पड़ा था. तब वो फिल्म 'गोलियां की रासलीला' की शूटिंग में बिजी थीं.

धूम 3
कहते हैं दीपिका को धूम 3 भी ऑफर हुई थी. उन्हें आलिया के रोल के लिए अप्रोच किया गया था. लेकिन वर्क कमिटमेंट की वजह से दीपिका इस मूवी में काम नहीं कर पाई थीं.

सुल्तान
सलमान खान स्टारर फिल्म सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया था. दीपिका को ये फिल्म ऑफर हई थी. लेकिन एक्ट्रेस इसे नहीं कर पाई थीं. फिर दीपिका की वजह मूवी में अनुष्का शर्मा को कास्ट किया गया.

प्रेम रतन धन पायो 
दीपिका को फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में लीड रोल ऑफर किया गया था. लेकिन रोल के दमदार न होने की वजह से उन्होंने इसे ठुकरा दिया था. बाद में ये रोल सोनम कपूर को मिला था.

रॉकस्टार
खबरों के मुताबिक, फिल्म रॉकस्टार के लिए दीपिका मेकर्स की पहली पसंद थीं. लेकिन एक्ट्रेस के डेट्स इश्यूज की वजह से फिल्म रिजेक्ट करने के बाद इस कल्ट क्लासिक को नरगिस फाकरी को ऑफर किया गया.

गंगूबाई काठियावाड़ी
इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें, तो दीपिका को आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में एक रोल ऑफर हुआ था. लेकिन एक्ट्रेस ने आलिया संग स्क्रीन शेयर करने से इनकार किया. सुनने में ये भी आया था कि मेकर्स ने एक्ट्रेस को फुल फ्लेज्ड रोल भी दिया. तब भी उन्होंने क्राइम ड्रामा से न जुड़ने की ठानी.

जब तक है जान 
फिल्म 'जब तक है जान' में शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ को कास्ट किया गया था. पहले मेकर्स ने कटरीना का रोल दीपिका को ऑफर किया था. जिसे एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था.
 

