'8 घंटे काम करते हैं अक्षय, फिर एक मिनट नहीं रुकता', वीडियो देख यूजर्स को याद आईं दीपिका

बॉलीवुड में हमेशा से वर्क कल्चर को लेकर हमेशा बहस होती है. हालांकि इस बात पर अब और ज्यादा चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 एडी' से बाहर होना पड़ा, क्योंकि वो 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की डिमांड पर अड़ी रहीं. अब इस बीच एक्टर अक्षय कुमार का वर्क रूटीन को लेकर वायरल हो रहा है. जिसे लेकर अभिषेक बच्चन ने खुलासा किया, जिसने बी-टाउन में हलचल मचा दी है.
अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा?
दरअसल इस समय अभिषेक बच्चन का 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' के शो का पुराना स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है. फिल्म 'हाउसफुल' के प्रमोशन के दौरान पहुंचे अभिषेक बच्चन ने अक्षय कुमार के वर्क कल्चर को लेकर बात की. अभिषेक ने कहा, 'पैक-अप होते ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड अक्षय कुमार होते हैं. वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते. सुबह 7 बजे सेट पर आ जाते हैं तुरंत मीटर चालू. घंटे पूरे होते ही बीच शॉट में कपड़े उतारकर मेकअप निकाल लेते हैं और पैक-अप.' एक्टर के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे. इस वीडियो में अभिषेक के अलावा अक्षय और रितेश देशमुख भी नजर आएं.
वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने दीपिका पादुकोण की डिमांड को सही ठहराया है. बॉलीवुड में इस तरह के डबल स्टैंडर्ड को लेकर भी सवाल उठने लगे. जब अक्षय अपने डिसिप्लिन को लेकर तालियां बंटोर रहे हैं तो फिर दीपिका को अलोचना का सामना क्यों करना पड़ रहा है?
8 घंटे शिफ्ट पर दीपिका का बयान?
गौरतलब है कि दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड के बीच उनपर अनप्रोफेशनल होने के कई आरोप लगे थे. हाल ही में उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी है. CNN-TV18 संग बातचीत में दीपिका ने कहा, 'एक औरत होने के नाते अगर ये दबाव डालने जैसा लगता है, तो ऐसा ही सही. लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरस्टार, मेल सुपरस्टार, सालों से 8 घंटे काम कर रहे हैं और ये कभी सुर्खियों में नहीं आया. मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहती और इसे इतना बड़ा नहीं बनाना चाहती. लेकिन ये बात आम है, पब्लिकली कई मेल एक्टर्स के बारे में पता है जो सालों से 8 घंटे काम कर रहे हैं. उनमें से कई सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं.'