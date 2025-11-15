De De Pyaar De 2 Box Office: धीमी रही अजय देवगन-आर माधवन की फिल्म की शुरुआत, पहले दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

इस हफ्ते थिएटर्स में एक नई फिल्म लगी है, जो फैमिली फ्रेंडली ऑडियंस के लिए अच्छा टाइमपास बन सकती है. बॉलीवुड स्टार अजय देवगन इस साल की अपनी चौथी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' लेकर आए हैं, जो उनकी 2019 में आई हिट फिल्म का सीक्वल है. पिछली बार की तरह, इसमें भी उनके साथ रकुल प्रीत सिंह और जावेद जाफरी हैं. मगर बाकी की पूरी कास्ट बदल चुकी है.

कैसा रहा 'दे दे प्यार दे 2' का फर्स्ट डे कलेक्शन?

'दे दे प्यार दे 2' पिछली फिल्म की कहानी को आगे लेकर जाती है. इसमें रकुल प्रीत के किरदार आयशा की फैमिली दिखाई जाती है. फिल्म का ट्रेलर काफी एंटरटेनिंग था. शुक्रवार को जब ये फिल्म रिलीज हुई, तो इसे क्रिटिक्स का सपोर्ट भी मिला. मगर इसे लेकर लोगों के बीच क्रेज काफी कम था.

एडवांस बुकिंग में फिल्म सिर्फ 91 हजार टिकट्स बेच पाई थी. अनुमान लगाया गया कि 'दे दे प्यार दे 2' पहले दिन करीब 10 करोड़ के आसपास की ओपनिंग कर सकती है. लेकिन असलीयत में इसका फर्स्ट डे कलेक्शन काफी कमजोर रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन की फिल्म ने नेट 8.5 करोड़ रुपये की ओपनिंग की है. हालांकि अभी फाइनल नंबर्स आना बाकी है.

'दे दे प्यार दे 2' की ओपनिंग अपनी पहली फिल्म से काफी कम रही है. इसके पहले पार्ट ने फर्स्ट डे 9.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. हालांकि 'दे दे प्यार दे 2' की ओपनिंग अजय देवगन की पिछली फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' से बेहतर है. उस फिल्म ने पहले दिन 7.5 करोड़ रुपये कमाए थे.

क्या 'वर्ड ऑफ माउथ' से मिलेगा फायदा?

अजय देवगन बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं. मगर उनकी हाल ही में आई दो फिल्में 'सन ऑफ सरदार 2' और 'दे दे प्यार दे 2' पहले दिन वो कमाल नहीं दिखा पाईं, जो उनकी इसी साल आई हिट फिल्म 'रेड 2' ने किया था. उस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन 19.25 करोड़ रुपये था.

शुक्रवार के दिन 'दे दे प्यार दे 2' की ऑक्यूपेंसी भी उम्मीद के हिसाब से सिर्फ 14.05% नोट हुई. दिल्ली- एनसीआर, मुंबई और अहमदाबाद में इसके सबसे ज्यादा शोज लगे. हालांकि फिल्म को लगभग हर तरफ से तारीफ ही मिल रही है. ऐसे में अगर वर्ड ऑफ माउथ का जादू चला, तो दूसरे दिन इसके कलेक्शन में अच्छा जंप देखने मिल सकता है.

बात करें 'दे दे प्यार दे 2' की, तो इसमें रकुल प्रीत, अजय देवगन, आर माधवन, जावेद जाफरी के साथ गौतमी कपूर, मिजान जाफरी और इशिता दत्ता जैसे एक्टर्स भी शामिल है. फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट, तो लव रंजन और टी-सीरीज ने प्रोड्यूस किया है.

