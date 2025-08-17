scorecardresearch
 

Feedback

Box Office पर 'कुली' और 'वॉर 2' में जबरदस्त टक्कर जारी, जानिए किसने मारी बाजी

सिनेमाघरों में इस समय दो फिल्में लगी हुई हैं. एक 'वॉर 2' और दूसरी 'कुली'. दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. लेकिन कमाई के मामले में 'कुली', 'वॉर 2' से आगे निकलते हुए नजर आ रही है.

Advertisement
X
वॉर 2 और कुली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: X/@yrf/Sunpicture)
वॉर 2 और कुली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: X/@yrf/Sunpicture)

सिनेमाघरों में इस समय दो फिल्में लगी हुई हैं. एक 'वॉर 2' और दूसरी 'कुली'. दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. लेकिन कमाई के मामले में 'कुली', 'वॉर 2' से आगे निकलते हुए नजर आ रही है. 'वॉर 2' की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही. मूवी ने पहले दिन 51.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हालांकि दूसरे दिन इसकी कमाई में इजाफा देखने को मिला. वहीं 'कुली' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी.

'वॉर 2' की अब तक कितनी हुई कमाई?
ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' की शुरुआत भले ही धीमी हुई हो लेकिन अब कमाई में रफ्तार देखने को मिल रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने तीसरे दिन यानी शनिवार को 33.25 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं, चौथे दिन यानी रविवार को फिल्म ने खबर लिखे जाने तक लगभग 12 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई तकरीबन 155.33 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है.

'कुली' का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?
रजनीकांत की फिल्म 'कुली', ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' को जबरदस्त टक्कर दे रही है. इस फिल्म ने पहले ही दिन लगभग 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जिसमें 44 करोड़ रुपये तो सिर्फ तमिल वर्जन से कमाए गए थे. सैकनिल्क के मुताबिक, 'कुली' ने तीसरे दिन यानी शनिवार को 39.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. रविवार को भी इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. खबर लिखे जाने तक लगभग 13 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 172.47 करोड़ रुपये पहुंच गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Hrithik Roshan,Rajinikanth, war 2 box office, coolie box office
बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक-रजनीकांत की कड़ी टक्कर, दूसरे दिन वॉर 2-कुली ने की इतनी कमाई 
Coolie Film Review
टिकट खरीदने से पहले जरूर देखें Rajinikanth की 'Coolie' का ये Review! 
Coolie takes biggest opening in hindi for a tamil film post lockdown
रजनीकांत ने हिंदी में फिर किया कमाल, 'कुली' ने की दमदार ओपनिंग, बना डाला ये रिकॉर्ड 
Rajinikanth's 'Coolie' First day collection prediction
रजनीकांत की 'कुली' ने एडवांस बुकिंग में मचाया तहलका, पहले दिन कितना कमाएगी फिल्म? 
Coolie Review: Solid First half builds up whole story
Review: रजनीकांत का भौकाल, मास-मसाला की भरमार, एक्शन फैन्स को पसंद आएगी फिल्म 
Advertisement

वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में कौन आगे?
सुपरस्टार रजनीकांत के स्टारडम का जादू सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में देखने को मिल रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, तीन दिनों में इस फिल्म ने देश और विदेश मिलाकर वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ ये दुनियाभर में 300 करोड़ क्‍लब में सबसे तेजी से एंट्री करने वाली तमिल फिल्‍म बन गई है. वहीं 'वॉर 2' का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी 215 करोड़ रुपये तक ही पहुंचा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement