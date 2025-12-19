scorecardresearch
 
'धुरंधर' से पहले इन फिल्मों में कास्टिंग को लेकर मुकेश छाबड़ा ने लूटी वाहवाही, इंडस्ट्री को दिए कई स्टार

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की स्टारकास्ट सभी को पसंद आई है. हर किरदार अपने-अपने रोल पर एक दम परफेक्ट बैठे हैं. फिल्म की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है. जानिए इससे पहले किन फिल्मों में वो सितारों को कास्ट कर चुके हैं.

मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर (Photo: x/@CastingChhabra)

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' की हर जगह चर्चा हो रही है. फिल्म की कमाई के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. इससे ये साबित हो रहा है कि फिल्म की कहानी तो लोगों को पसंद आई ही साथ ही फिल्म के कैरेक्टर्स ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की. जिन्हें तराशा कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने. 

आमतौर पर कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके गाने, कहानी, एक्टर-एक्ट्रेस और विलेन की चर्चा की जाती है. लेकिन ये पहला ऐसा मौका है, जब फिल्म धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर काफी सुर्खियों में है और हो भी क्यों ना फिल्म के कैरेक्टर्स भी खूब पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं. ऐसे में इसकी कास्टिंग डायरेक्टर की बात ना करना नाइंसाफी होगी.  

पहले जानिए क्या होती है कास्टिंग?
आसान शब्दों में बताया जाए तो एक कहानी (फिल्म) में कई तरह के किरदार होते हैं, उसके लिए डायरेक्टर और कहानी के मूड के मुताबिक कलाकारों को चुनना और उसे कहानी में मिलाना होता है. किस किरदार में कौन सा कलाकार एक दम सही बैठेगा इसे तय करना ही कास्टिंग कहलाती है और इस काम को करने वाला कास्टिंग डायरेक्टर होता है. फिल्म के सारे किरदार इन्हीं के तराशे हुए होते हैं.

कौन हैं कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा?
दिल्ली के मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे मुकेश छाबड़ा के मां और पिता दोनों को फिल्मों का काफी शौक था. जब वो 11 साल के थे तो पिता ने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्कशॉप में भेजा था. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मुकेश थिएटर इन एजुकेशन कंपनी से जुड़े थे. जब वो 18 साल के हुए तो शाहरुख खान की 'दिल से' फिल्म का उनपर प्रभाव पड़ा और तय कर लिया कि उन्हें फिल्मी दुनिया में कदम रखना है.  

मुकेश जब दिल्ली में NSD में थे तब वो डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और राकेश ओमप्रकाश मेहरा के विज्ञापनों के लिए कलाकार तलाशते थे. ऐसा करते हुए वो उनकी फिल्मों में असिस्टेंट बन गए, जहां उन्होंने एक्टर्स को तलाश करना शुरू किया.  थिएटर में एक्टिव रहे मुकेश दिल्ली से केवल पांच हजार रुपये लेकर 2005 में मुंबई पहुंचे थे. 

करीब 400 से ज्यादा फिल्मों में कास्टिंग कर चुके मुकेश छाबड़ा को 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से शोहरत हाथ लगी. ये कहना भी सही होगा कि इस फिल्म से ये तय हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री को नए कलाकारों की जरूरत थी.

इन सितारों की बदली किस्मत
फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से नवाजुद्दीन सिद्दकी, पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, जयदीप अहलावत, राजकुमार राव, जीशान कादरी जैसे कलाकार जुड़े. जिसे सभी ऑडियंस ने जमकर प्यार किया. हालांकि ये इतना आसान नहीं था. मुकेश छाबड़ा को फिल्म की कास्टिंग में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा. 

आज 'कालीन भैया' के नाम से फेमस हुए पंकज त्रिपाठी उस दौर में काफी स्ट्रगल कर रहे थे. इस फिल्म से उन्हें देशभर में पहचान मिली और आज वो सबसे महंगे कलाकारों में से एक है. वहीं राजकुमार राव हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अलग-अलग किरदारों को निभाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें मुकेश छाबड़ा ने ही तराशा है. विक्की कौशल भी मुकेश छाबड़ा की नजरों से नहीं बच सके. विक्की कौशल की पहली ही फिल्म 'मसान' को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया. इसके बाद 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'संजू', 'राजी' जैसी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग से लोहा मनवाया है. 

दंगल से मिली इंडस्ट्री को छोरियां
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' बॉलीवुड इतिहास की सबसे कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में आज भी टॉप पर है. इस फिल्म की कास्टिंग भी मुकेश छाबड़ा के हाथ हुई. फिल्म इंडस्ट्री को फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा और जायरा वसीम जैसी एक्ट्रेस मिलीं.  इन एक्ट्रेस को ढूंढने में मुकेश छाबड़ा को करीब डेढ़ साल लगे. 14 हजार लड़कियों के ऑडिशन हुए थे.  हालांकि जायरा वसीम ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया लेकिन सान्या और फातिमा आज भी फिल्में कर रही हैं. 

किन सुपरहिट फिल्मों में मुकेश ने तराशे सितारे?
बता दें कि मुकेश छाबड़ा ने बॉलीवुड के तीनों ही खानों बड़ी फिल्मों में कास्टिंग का काम किया है. जिसमें शाहरुख खान की 'जवान', सलमान खान की 'बजंरगी भाईजान', आमिर खान की 'दंगल' का नाम है. वहीं सुशांत सिंह की 'काई पो छे', शाहिद कपूर की सुपरहिट फिल्म 'कबीर सिंह', रणबीर कपूर की 'ब्रह्मास्त्र' और 'संजू', जैसी फिल्में शामिल हैं. अब इस समय 'धुरंधर' ने सभी को हिला कर रखा हुआ है. 

वहीं अगले साल यानी 2026 की नितेश तिवारी की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म 'रामायणम्' के लिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ही हैं. जिन्होंने रणबीर कपूर (राम), साई पल्लवी (सीता), और यश (रावण) जैसे किरदारों के लिए चुना हैं. इसके अलावा शाहरुख खान की 'किंग' और सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में भी मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग की है.

वेब सीरीज से भी किया प्रभावित 
फिल्मों के अलावा मुकेश छाबड़ा ने कई सुपरहिट वेब सीरीज में एक्टर्स की कास्टिंग की है. खास बात ये रही कि जिन वेब सीरीज में मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग की, उनमे से अधिकतर रही है. जिमसें सीक्रेड गेम्स, द फैमिली मैन, महारानी,  स्कैम, दिल्ली क्राइम, द नाइट मैनेजर आदि शामिल हैं.

कलाकारों को कैसे चुनते हैं मुकेश?
दैनिक भास्कर से बात करते हुए मुकेश छाबड़ा ने फिल्मों में कास्टिंग के प्रोसेस पर बात करते हुए कहा था, 'मैं सबसे पहले फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, फिर उसका नेरेशन सुनता हूं. डायरेक्टर फिल्म का मुझे ब्रीफ देते है, जिसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टर्स चुनने होते हैं. इसके बाद एक्टर्स की तलाश शुरू होती है.

---- समाप्त ----
