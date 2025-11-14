बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है. अक्सर फीमेल एक्टर्स इस बारे में बात करतीं, अपनी भयानक एक्सपीरियंस को शेयर करतीं नजर आती हैं. लेकिन इंडस्ट्री में कई मेल एक्टर्स भी हैं जिनके साथ ऐसे इंसीडेंट्स हो चुके हैं. कई बार वो इतने डरावने रहे कि वो भाग जाने पर मजबूर हुए.

हाल ही में ऋत्विक धनजानी ने बताया कि वो 20 साल के थे, और अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, जब एक कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें अंधेरी सुनसान गलियों से होते हुए एक गंदे से ऑफिस में ले गया. उस शख्स ने उन्हें गंदी तरह से छूने की कोशिश भी की. इस हरकत से वो इतने डर गए थे कि वहीं कांपने लगे थे. हालांकि फिर वो किसी तरह वहां से भाग निकले. उन्होंने शोबिज छोड़ने तक का मन बना लिया था.

मालूम हो कि, इस खतरनाक सिचुएशन का सामना करने वाले ऋत्विक अकेले नहीं हैं.

आयुष्मान खुराना: एक्टर आयुष्मान खुराना ने खुलासा किया था कि जब वो करियर की शुरुआत कर रहे थे, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे भद्दी डिमांड की थी. हालांकि, उन्होंने उस वक्त साफ मना कर दिया और खुद की मेहनत से जगह बनाई. आयुष्मान ने कहा था कि डायरेक्टर ने रोल के बदले उनके प्राइवेट पार्ट्स देखने की डिमांड की थी.

रणवीर सिंह: एक्टर ने भी बताया था कि शुरुआती दिनों में उन्हें भी गंदे ऑफर्स मिले थे. उन्होंने कहा, “मैं बहुत छोटा था और डर गया था. तब मैंने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर गलत समझौता नहीं करूंगा.”

अंकित गुप्ता: अंकित ने कहा कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, तो उन्हें कहा गया कि “अगर इस पेशे में रहना है तो कुछ बलिदान देने पड़ेंगे. बड़े-बड़े नाम भी ऐसा कर चुके हैं. वो मेरे जीवन का सबसे बुरा अनुभव था. मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे छूने की कोशिश करता रहा. फिर बोला- ‘ठीक है, तुम नहीं करना चाहते तो कम से कम ऊपर से ही छूने दो.’ मैं हैरान था और खुद से पूछा,‘ये क्या हो रहा है?’”

हर्षवर्धन राणे: फिल्म सनम तेरी कसम और हसीन दिलरुबा में नजर आ चुके अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने भी खुलासा किया था कि अपने शुरुआती दिनों में वे कास्टिंग काउच का शिकार बने थे. उन्होंने बताया कि एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा,''पैंट उतारो, तुम्हारी टांगे देखनी हैं कि कितनी मजबूत हैं.' हर्षवर्धन ने कहा कि वे ये समझ गए थे कि सामने वाला व्यक्ति गलत इरादे से ऐसा कह रहा है.

राजीव खंडेलवाल: 2018 में जब #MeToo आंदोलन शुरू हुआ, तब राजीव ने बताया कि कैसे एक बड़े फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म देने का लालच देकर कास्टिंग काउच का ऑफर दिया. उन्हें पहली मुलाकात में सब ठीक लगा, लेकिन दूसरी मुलाकात में उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है. डायरेक्टर ने उनसे कहा, “मेरे कमरे में आ जाओ,” लेकिन राजीव ने मना कर दिया. जब राजीव ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, तो डायरेक्टर ने उन्हें धमकी दी कि वो उनका करियर बर्बाद कर देगा.

इन एक्टर्स की सक्सेस मिसाल है कि किसी इंसीडेंट से डर कर घर बैठना समाधान नहीं है, बल्कि सतर्क रहकर करियर में आगे बढ़ना चाहिए.

