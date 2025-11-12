बॉलीवुड को लगी किसकी नजर? मुश्किल में ये चार बड़े स्टार्स, कैसी है तबीयत...

नवंबर 2025 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है. महीने की शुरुआत से ही इंडस्ट्री से एक के बाद दुखद खबरें सामने आ रही हैं, मानो जैसे इंडस्ट्री को किसी की नजर लग गई हो. पहले बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई. फिर प्रेम चोपड़ा को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया. गोविंदा और जितेंद्र की सेहत को लेकर भी लोग परेशान हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इंडस्ट्री के इन दिग्गज बड़े स्टार्स को क्या हुआ है और उनकी सेहत अब कैसी है?

और पढ़ें

अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र

89 साल के धर्मेंद्र उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. धर्मेंद्र डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में थे. मगर 3 दिन बाद आज (12 नवंबर) की सुबह धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया है. परिवार उन्हें घर ले आया है और घर पर ही डॉक्टर्स की टीम धर्मेंद्र का आगे का इलाज करेगी.

अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा भी इस समय अस्पताल में भर्ती हैं. गोविंदा मंगलवार की रात अपने घर पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गोविंदा के वकील और दोस्त ललित बिंदल ने इंडिया टुडे को एक्टर की हेल्थ के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि एक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया अभी उनका इलाज चल रहा है.

Advertisement

ललित बिंदल ने एक्टर की हेल्थ अपडेट देते हुए ये भी कहा कि वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे. उनके सभी टेस्ट हो गए हैं, अब रिपोर्ट्स और न्यूरो कंसल्टेशन की राय का इंतजार है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

किस हाल में हैं प्रेम चोपड़ा?

बॉलीवुड के एक और मशहूर एक्टर प्रेम चोपड़ा भी इस समय अस्पताल में भर्ती हैं. 10 नवंबर को उन्हें हार्ट से जुड़ी दिक्कतों और वायरल संक्रमण के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया था. हालांकि, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. प्रेम चोपड़ा के दामाद ने अब एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने बताया है कि डॉक्टर्स एक्टर को जल्द ही डिस्चार्ज कर देंगे.

प्रेम चोपड़ा के दामाद विकास भल्ला ने स्टेटमेंट जारी कर बताया- ये सब अनावश्यक अटकलें हैं. वो बिल्कुल ठीक हैं और जांच करवाने की प्रक्रिया में हैं. उन्हें कल तक घर वापस आ जाना चाहिए. वो बिल्कुल ठीक हैं. उन्हें केवल नियमित जांच के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, क्योंकि उम्र से संबंधित कुछ समस्याएं और एक संक्रमण था. डॉक्टर्स ने उनकी सभी जांचें कीं और सौभाग्य से सब कुछ सामान्य निकला है. जब मैं आज सुबह उनसे मिलने गया, तो वो पूरी तरह ठीक और खुश थे, लेकिन जहिर तौर से, वो धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे.

Advertisement

जितेंद्र को क्या हुआ?

इसी बीच दिग्गज अभिनेता जितेंद्र की सेहत को लेकर भी फैंस परेशान दिखे. दरअसल, 10 नवंबर को जितेंद्र मुंबई में आयोजि जरीन खान की प्रेयर मीट में पहुंचे थे. इस दौरान वो चलते-चलते अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े थे. एक्टर का वीडियो वायरल होते ही फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित दिखे थे. ऐसे में तुषार कपूर ने बीते दिन पिता की सेहत को लेकर फैंस को जानकारी दी थी. बॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में उन्होंने कहा था कि जितेंद्र बिल्कुल ठीक हैं. वो ज्यादा जोर से नहीं गिरे थे. इसलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी.

---- समाप्त ----