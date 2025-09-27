scorecardresearch
 

जब फैन ने धर्मेंद्र से की बदतमीजी, एक्टर ने कर दी थी पिटाई, बॉबी देओल बोले- वो उनके पैरों में...

बॉबी देओल ने बताया है कि एक बार उनके पिता धर्मेंद्र ने अपने फैन की पिटाई कर दी थी. एक्टर ने बताया कि फैन ने धर्मेंद्र से बदतमीजी से बात की, जिसके बाद उन्होंने उसको पीट दिया. मगर कुछ देर बार घर के अंदर भी ले आए.

पिता धर्मेंद्र को लेकर बोले बॉबी देओल (Photo: Instagram @iambobbydeol)
देओल फैमिली को फैंस काफी प्यार देते हैं. सनी देओल और बॉबी देओल जब भी अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर बातें बोलते हैं, तो उनके साथ-साथ फैंस भी इमोशनल हो जाते हैं. धर्मेंद्र अपने समय में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार में से एक रहे हैं. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे. 

क्यों धर्मेंद्र ने की थी अपने फैन की पिटाई?

बॉबी देओल ने हाल ही में धर्मेंद्र से जुड़ा अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया है. एक्टर ने बताया कि उनके पिता ने एक बार अपने एक फैन की पिटाई कर दी थी, क्योंकि फैन ने एक्टर के साथ गलत बर्ताव किया था. राज शमानी के पॉडकास्ट में बॉबी ने बताया, 'मेरे पापा ने कभी खुद को स्पेशल महसूस नहीं होने दिया. वो जिनसे भी मिलते हैं, उन्हें बहुत स्पेशल महसूस कराते हैं.'

'वो उन्हें बहुत सम्मान और प्यार देते हैं, और ये उनकी सबसे खास बात है. कई बार ऐसा हुआ है कि जाहिर है, कुछ फैंस ने कुछ बेवकूफी की है और उन्होंने उन्हें पीटा है. पापा ने कुछ फैंस को पीटा भी है क्योंकि जब नए फैंस मिलने आते हैं, तो उन्हें नहीं मालूम होता कि किस तरह से बात करनी है. वो इतने उत्साहित हो जाते हैं. वो कुछ बेवकूफी भरी बात कह सकते हैं या बुरा बर्ताव कर सकते हैं.'

धर्मेंद्र की कौनसी बात से इंप्रेस हुए थे बॉबी देओल?

बॉबी आगे बताते हैं कि धर्मेंद्र ने फैन की बहुत पिटाई की थी जिसे देखकर पहले वो हैरान थे. लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने उस फैन का दिल भी जीता. एक्टर ने बताया, 'पिटाई के बाद वो इंसान मेरे पापा के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूं, सर. मुझे माफ कर दो. पापा भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस फैन ने जरूर कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा होगा.'

'फिर पापा उस फैन को घर के अंदर लेकर आए और उसे बिठाया. दूध पिलाया, खाने के लिए कुछ दिया और बाद में कुछ कपड़े भी पहनने के लिए दिए. पापा ऐसे ही हैं. वो मेहनती इंसान हैं, उन्हें बातों की जरूरत नहीं. अगर किसी ने पापा को नाराज किया तो बस. लोग मेरे भाई के ढाई किलो के हाथ की बात करते हैं. लेकिन मेरे पापा का हाथ नहीं देखा. उनके हाथ का वजन लगभग बीस किलो है.'

बात करें बॉबी देओल की, तो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद उनकी दो हिंदी फिल्में 'आल्फा' और 'बंदर' रिलीज होनी है. इसके अलावा वो थलपति विजय की आखिरी फिल्म में भी नजर आएंगे, जो उम्मीद है अगले साल 2026 में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

