Bigg Boss 19: सलमान खान के शो में एंट्री करेंगे बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन, WWE स्टार अंडरटेकर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें दो बड़े इंटरनेशनल सितारे माइक टायसन और द अंडरटेकर शामिल हो सकते हैं. द अंडरटेकर, शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में आ सकते हैं, जबकि माइक टायसन को स्पेशल गेस्ट के रूप में अक्टूबर 2025 में लाने का प्लान है.

बॉक्सिंग लीजेंड माइक टायसन, सलमान खान, WWE सुपरस्टार द अंडरटेकर (Photo: AFP/Youtube Screengrab/Instagram/@undertaker)
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन जल्द आ रहा है. खबर है कि शो के मेकर्स ने दो बड़े इंटरनेशनल  नामों को अप्रोच किया है. ये दो स्टार्स बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन और WWE के आइकॉनिक सुपरस्टार द अंडरटेकर हैं. ये खबर सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा रही है. अगर ये सेलिब्रिटी शो में शामिल होते हैं, तो ये बिग बॉस का अब तक का सबसे धमाकेदार सीजन साबित हो सकता है.

बिग बॉस में आएंगे इंटरनेशनल लेजेंड्स? 

खबरों के अनुसार, द अंडरटेकर एक हफ्ते के लिए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस में शामिल हो सकते हैं. अंडरटेकर का असली नाम मार्क कैलवे है. उन्हें WWE की दुनिया में 'डेडमैन' कहा जाता है. अगर ये पक्का होता है, तो अंडरटेकर, बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन सकते हैं. उनसे पहले सीजन 4 में द ग्रेट खली को एक हफ्ते घर में रहने के लिए लगभग 50 लाख रुपये दिए गए थे. इस कमाई को अंडरटेकर पार कर सकते हैं. अंडरटेकर ने 2020 में WWE से रिटायरमेंट लिया था, लेकिन वे अभी भी पॉप कल्चर आइकन बने हुए हैं. उनकी शो में मौजूदगी द ग्रेट खली के सफल प्रदर्शन की यादें ताजा कर सकती है, जो सीजन 4 में रनर-अप रहे थे.

वहीं बताया जा रहा है कि माइक टायसन की डील पर अभी बातचीत चल रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स अक्टूबर 2025 में बॉक्सिंग लेजेंड को स्पेशल गेस्ट के तौर पर लाने का प्लान बना रहे हैं. उनकी मौजूदगी सात से दस दिनों तक की हो सकती है, जो चल रहे सीजन में उत्साह को और बढ़ाएगी. अगर ये डील हो जाती है, तो टायसन की एंट्री रियलिटी सीरीज के इतिहास में सबसे ड्रामेटिक क्रॉसओवर में से एक होगी.

कब शुरू होगा बिग बॉस 19?

'बिग बॉस 19' की प्रीमियर डेट 24 अगस्त है. इस सीजन की थीम राजनीति से जुड़ी है. तो वहीं इसके कंटेस्टेंट्स की लिस्ट भी आजतक आपको दे चुका है. फैंस सलमान खान के रियलिटी शो को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

---- समाप्त ----
