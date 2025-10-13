अरिजीत सिंह संग विवाद पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी ही तरफ से...

बिग बॉस 19 में रविवार को हुए वीकेंड का वार में सलमान खान ने सिंगर अरिजीत सिंह के साथ हुए अपने पुराने विवाद को लेकर बात की. इस दौरान उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनकी तरफ से ही गलतफहमी हुई थी. कॉमेडियन रवि गुप्ता इस एपिसोड में गेस्ट बनकर पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने इस घटना पर रिएक्शन दिया.

अरिजीत पर क्या बोले सलमान?

सलमान खान ने रवि गुप्ता से पूछा क्या आपने मेरी बजाई है? इस पर रवि गुप्ता ने तुरंत ही मना कर दिया. वहीं जब कॉमेडियन ने कहा कि मुझे आपके सामने आने में डर लगा रहा था, तो सलमान ने इसकी वजह पूछी. तब रवि गुप्ता ने कहा, 'मेरी शक्ल क्योंकि अरिजीत सिंह से मिलती है.' इस पर सलमान खान ने साफ किया कि अब वो और अरिजीत बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं.

सलमान ने कहा- 'अरिजीत और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो गलतफहमी थी और वो गलतफहमी मेरी ही तरफ से थी. उसके बाद अरिजीत सिंह ने मेरे लिए गाने भी किए हैं. टाइगर में मेरे साथ काम किया, आगे वो फिल्म गलवान में भी काम कर रहे हैं.' 'रवि ने कहा, 'ये मुझे अच्छा लग रहा है कि अब सारी चीजें सुलझ गई हैं.'

सलमान खान ने दिया अपडेट

गौरतलब है कि सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गलवान की शूटिंग में बिजी हैं. वहीं इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. बिग बॉस में उन्होंने बातों-बातों में इस बात का खुलासा कर दिया. उनकी फिल्म गलवान में अरिजीत सिंह उनके लिए गाना गा रहे हैं.

क्या था विवाद?

दरअसल, सलमान और अरिजीत सिंह के रिश्ते साल 2014 में बिगड़ गए थे. एक अवॉर्ड शो में अरिजीत को बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड दिया गया. अरिजीत इस अवॉर्ड को लेने कैजुअल ड्रेस में चप्पल पहनकर स्टेज पर पहुंच गए. उस अवॉर्ड शो को सलमान खान होस्ट कर रहे थे. उन्होंने अरिजीत से पूछा, 'सो गए थे क्या?' इस बात पर अरिजीत ने रिप्लाई दिया, 'आप लोगों ने ही सुला दिया.'

इस बात पर सलमान ने जवाब दिया, 'इसमें मेरी गलती नहीं है. आपका ही गाना 'तुम ही हो' बज रहा है और लोग सो जा रहे हैं.' इसके बाद अरिजीत सिंह और सलमान के रिश्ते बिगड़ गए. सलमान ने अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान और सुल्तान से अरिजीत के गाए सभी गानों को हटवा दिया था. फिर साल 2016 में अरिजीत सिंह ने सलमान खान के नाम एक माफीनामा लिखा था. बाद में 2023 में दोनों के रिश्ते सुधरे. 'टाइगर 3' के लिए अरिजीत ने सलमान के लिए गाना भी गाया.

