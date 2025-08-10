scorecardresearch
 

पहलगाम हमले में शहीद अधिकारी की पत्नी को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर, शो में दिखेंगी हिमांशी नरवाल?

खबर आई है कि हिमांशी नरवाल को रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ऑफर मिला है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस के मेकर्स हिमांशी को अपने शो में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे व्यूअर्स पहले से जुड़े हुए हैं.

जल्द शरू होगा 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर (Photo: Instagram beingsalmankhan, Aajtak Photo)

अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को हिलाकर रख दिया था. इस हमले में भारतीय आर्मी के जवान विनय नरवाल शहीद हो गए थे. विनय की पत्नी हिमांशी नरवाल की फोटो सोशल मीडिया पर उस वक्त खूब वायरल हुई थी. कपल अपनी शादी के बाद पहलगाम में हनीमून के लिए पहुंचा था. लेकिन इस डरावने हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया. विनय की मौत पर हिमांशी और उनके परिवार संग पूरे देश ने आंसू बहाए थे.

हिमांशी नरवाल को मिला बिग बॉस का ऑफर? 

अब खबर आई है कि हिमांशी नरवाल को रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ऑफर मिला है. टेली चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस के मेकर्स हिमांशी को अपने शो में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे व्यूअर्स पहले से जुड़े हुए हैं. पोर्टल ने सूत्र के हवाले से बताया, 'मेकर्स कुछ ऐसे लोगों को शो में लेना चाहते हैं, जो दर्शकों से तुरंत जुड़ जाएंगे और बिग बॉस 19 के बोर्ड में हिमांशी नरवाल को लेने पर बातचीत हुई है. हालांकि इसे लेकर अभी कुछ कन्फर्म नहीं है.'

इस रिपोर्ट के उलट सोशल मीडिया हैंडल्स पर खबरें चल रही हैं कि हिमांशी नरवाल को 'बिग बॉस 19' से कोई ऑफर नहीं आया है. वो इस शो का हिस्सा नहीं बनेंगी.

हिमांशी नरवाल का नाम पब्लिक में पहली बार उनके पति और नेवी अफसर विनय नरवाल के पहलगाम हमले में शहीद होने के बाद आया था. हिमांशी की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने मृत पति के बगल में बैठी थीं और फूट-फूटकर रो रही थीं. इस फोटो ने देशभर को झकझोर कर रख दिया था. बाद में यूट्यूबर एल्विश यादव ने हिमांशी को पहचानते हुए बताया था कि वो उनके साथ कॉलेज में पढ़ चुके हैं.

इन एक्टर्स को भी किया गया अप्रोच?

'बिग बॉस 19' का प्रोमो हाल ही में रिलीज हुआ था. इसमें सलमान खान को नेता के रूप में देखा गया था. उन्होंने कहा था कि इस बार सरकार घरवाले चलाएंगे और सारे फैसले भी वही लेंगे. अगर कुछ भी उल्टा हुआ तो उसका खामियाजा भी घरवालों को ही भुगतना पड़ेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम स्टार्स शैलेश लोढ़ा, गुरुचरण सिंह, मुनमुन दत्ता को शो का ऑफर दिया गया है. इनके अलावा लता सभरवाल, फैसल शेख, जन्नत जुबैर, पूरव झा और अपूर्वा मखीजा को ऑफर मिलने की खबरें सामने आई हैं.

