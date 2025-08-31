भाग्यश्री नहीं ये एक्ट्रेस होती 'मैंने प्यार किया' में सलमान की हीरोइन, इस कारण से हुई थीं रिप्लेस

फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या की फिल्म 'मैंने प्यार किया' बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म में से एक है. इससे सलमान खान और भाग्यश्री रातोंरात सुपरस्टार बन गए थे. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आई थी. मगर सलमान की हीरोइन के रूप में एक्ट्रेस भाग्यश्री पहली पसंद नहीं थी. उनकी जगह किसी और हीरोइन को फाइनल किया गया था जो बाद में जाकर एक सुपरहिट शो का हिस्सा बनी थीं.

कौन थीं सलमान की 'मैंने प्यार किया' में पहली पसंद?

कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में उनकी बुआ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वो कहती हुईं नजर आ रही हैं कि उन्हें सूरज बड़जात्या ने फिल्म 'मैंने प्यार किया' के लिए बतौर हीरोइन फाइनल कर लिया था. हालांकि बाद में उन्हें अचानक फिल्म से निकाला गया जिससे वो काफी परेशान हुईं. उपासना बताती हैं कि उन्होंने इस कारण से फिल्म भी नहीं देखी थी क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा था.

क्यों रिप्लेस हुई थीं उपासना?

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उन्होंने इस बात का जिक्र कभी इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें वो रोल नहीं मिला था. लेकिन फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने सालों बाद इसका जिक्र ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन के सामने किया. तब उपासना फिल्म 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' में काम कर रही थीं.

Advertisement

उपासना ने बताया था, 'सूरज जी ने ऋतिक, अभिषेक और करीना के सामने इस बात का जिक्र किया था कि क्या आप जानते हैं कि मैंने प्यार किया के लिए मेरी पहली हीरोइन चॉइस कौन थीं? वो उपासना थीं. हर कोई हैरान रह गया था. सूरज जी ने आगे मुझसे कहा था कि मैं सलमान खान से लंबी हूं. मैंने उनसे कहा था कि सलमान श्रीदेवी के साथ काम कर सकते हैं, हम दोनों की एक जैसी हाइट है. अगर वो काम कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं?'

अब कहां हैं उपासना सिंह?

उपासना सिंह बॉलीवुड में काफी समय से काम कर रही हैं. उन्होंने कई छोटे-बड़े सपोर्टिंग रोल्स किए हैं. लेकिन वो उतनी बड़ी स्टार नहीं बन पाई थीं जितनी बड़ी भाग्यश्री बनीं. हालांकि उनके करियर में भी एक वक्त आया जब वो कपिल शर्मा के शो में बुआ बनकर आईं और सभी को एंटरटेन करने में कामयाब हुईं. उपासना करीब 4 सालों तक शो का हिस्सा रहीं, मगर फिर उन्होंने शो को अलविदा कहा. अब उपासना पंजाबी और भोजपुरी सिनेमा की फिल्मों में नजर आती हैं.

---- समाप्त ----